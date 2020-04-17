4G网络为什么越来越卡？你最近的网速有变化吗？

去年的11月1日，是国内5G正式商用的日子，由于5G在使用体验上，远没有3G-4G的跨越大，相信很多小伙伴也还没加入5G网络的拥抱。距离商用已经过去6个月，让我们现在再来看看5G套餐的资费如何。

深圳移动官网推荐的5G套餐（不包含宽带）

中国联通官网精选

中国电信5G套餐









大家可以看到，目前手机5G套餐的资费均在100元/月，可用流量在20-30G之间。而且在套餐的设定上都非常有默契，超出套餐流量的部分3元1G。





以小编的联通套餐来算，0月租0电话0短信，每月平均使用60G流量，1元1GB+5元基础资费，一个月撑死65元话费了。如果按照5G来算呢？哇哦，128+30x3=218元，如果你只想要流量纯享套餐，亲亲不好意思，咱们现在还没有哦~

腾讯大王卡是4G“不限量”套餐的代表之一，除了内含流量，4G“不限量”套餐通常无月租，流量用多少扣多少钱，1元1GB





5G套餐对比4G套餐，在刷抖音、刷微博的日常生活中，理论上无法给我们带来非常明显的感知。而5G应用也还没推开来，那4G用着就完事了嘛！大家这么想着，然后··

随便点开看看，结果

（用词过于激烈，和谐一下）





4G网络的问题，小编已经不是第一次遇到了。明明游戏信号延迟30ms，信号满格，结果打着打着给你瞬间直飚460，排位定级赛眼睁睁看着你的角色“一往无前”走向对方防御塔，怒送一血！





关于网络方面，大家都有不少的疑惑，为什么5G出来以后，我们的4G网络会这么慢，难道是运营商从中作梗？强制大家换5G？





各家运营商都会暗示你：“亲亲，我们没有哦！4G网络非常快的（但是要看你的网络状况哦）~”

4G+属于4G网络升级版，采用了LTE-A载波聚合技术，能够让你获得理论速度超过300M/S的网速。但是在2020的深圳，福田CBD的核心商圈，也基本找不到4G+网络覆盖，广州做的比较好一些，市中心及广州大学城覆盖都比较全面，能够明显感知到比周边的信号要更快一些。





而为什么4G网络速度会快速降低，导致大家体验下降呢？拿移动来举例，一个4G基站带宽1Gbps，最多同时能容纳1200名用户，看起来好像还蛮快的，毕竟手机网速也是以Mbps为单位嘛，1Gbps=1024Mbps我的网速会很快啊。但是4G基站和你的WIFI一样，用的人越多，你“分到”的网速就越少。4G刚推出的时候，可能用的人不多，你的网速就能分到70Mbps，而目前的情况，能分到30Mbps已经算是不错的网速了。





一个信号基站，我们的手机信号就是从这些发射器里发出来的

（英国群众认为5G信号塔会传播病毒，也是没谁了。请问他们读过书吗？）





网络有个说法， 5G设备用4G套餐，不用升级套餐，就可以可以获得更快的4G网速，是真的吗？的确是真的。





因为5G网络和4G网络是分开的，5G手机的4G网络是走的5G信号，只不过被运营商限速了（想升级？掏钱！）

有句话说的好，打不过他就加入他





我们可以看到，5G信号下的4G网络，比原本快了近2倍，终于接近了2017年时4G的峰值速度。但是5G基站的速度，同样可以被分流。

可以看到，同一个套餐，2月份的时候，4G网速最快能突破300Mbps，是4G信号的近10倍。





虽然我们没有证据证明，运营商是刻意降低4G网络速度，从而逼迫用户选择更贵的5G套餐。但是4G基站的速度下降，很明显是用的人越来越多了。运营商完全可以通过增加4G基站的数量，从而分担网络压力，现在看来，很明显是因为运营商为了降低成本，获取更多利润，所以降低精力、疏于维护。





正在看文章的你，有没有遇到4G降速的情况呢，对5G网络的看法是怎么样的呢？

















编辑于 2020-04-14 12:09:33