OPPO Ace 2发布：3999元起售

OPPO 今天晚上正式发布了 Ace2，这也是 Ace 系列离开 Reno 后的首款机型。





配置方面之前网上已经曝光了不少，包括搭载了骁龙 865 处理器，支持 5G，配备 6.5 英寸 90Hz OLED 柔性面板直屏，最高支持 180Hz 触控采样率，40W AirVOOC 无线闪充，65W 超级闪充。





相机系统方面，Ace2 拥有一个四镜头模组，分别是 4800 万主摄镜头（IMX586 f/1.7光圈 ）+800 万超广角镜头（f/2.2 光圈，119°广角）+人像镜头+补光镜头。其中主镜头可以通过多帧差值的算法实现最大 1 亿像素的照片输出（12032×9024 像素）。





OPPO Ace2 有月岩灰、梦幻紫、极光银三种配色可选：8GB+128GB 售价 3999 元，8GB+256GB 售价 4399 元，12GB+256GB 售价 4599 元。4 月 20 日 10 点正式开始。





值得一提的是，OPPO 还在发布会上带来了一个无线充电板，OPPO 给出的数据表示 Ace2 使用可以在 40W 无线闪充下最快56分钟充满手机电池，定价为 249 元人民币。