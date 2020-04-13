彭博社：2020款iPhone采用方形不锈钢边框

据彭博社今天的报道指出，苹果下半年更新后的 iPhone（“iPhone 12”）产品阵容将多达四款，新机将增加 5G 功能，其中至少两款将采用扁平的不锈钢边缘和方正的屏幕，其设计与最新的 iPad Pro 相似。





该报道进一步强调了苹果分析师之前的预期，即苹果 2020 款的 iPhone 将采用方形不锈钢边框。值得注意的是，苹果在 iPad Pro 中采用了类似的设计。





今天的报道还证实了有关苹果将在新 iPhone 上添加 3D 摄像头的传闻，并会缩小原深感摄像头屏幕顶部的“刘海”大小。之前曝光的图片显示，除了重新设计的后置摄像头布局外，其“刘海”还会小 1/3。





有传言称，2020 年推出的某些新 ‌iPhone 将配备在 2020 ‌iPad Pro 机型中新增的 LiDAR 扫描仪功能，这有助于增强 AR 体验。





据彭博社的消息人士称，至少有一些新的 iPhone 可能比正常情况晚几个星期发布。据报道，苹果尚未将任何重大延误通知供应商，预计该公司的工程师将在 5 月前往中国并完成产品设计。





报道还重申了谣言，即苹果正在开发“廉价款”的 HomePod 智能扬声器，体积减少后的HomePod最早将于今年发布，以及类似 Tile 的“ AirTags”（使用户跟踪现实生活中的物体）。





知情人士向媒体表示，苹果还在开发新款的 MacBook Pro、Apple TV 以及新的入门款 iPad 和新的 iMac。