和APPLE“相爱相杀”的Palm Web OS小回顾

贾斯丁·笔伯 发表于: 04-13 16:59:21
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“卡片式”交互，引领了这个时代的交互潮流，最终却在大众视野中消失··

Palm Web OS是一款基于Linux内核的嵌入式操作系统。该平台于2009年CES大会上正式发布，第一款搭载Web OS的手机Plam Pre于同年6月发布。

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当年iPhone 3GS的“劲敌”，Palm pre手机。滑盖Qwerty全键盘，支持多点触控的3.1英寸TFT屏幕，采用了600Mhz的ARM Cortex A8 CPU，“轨迹球”功能类似iPhone的Home键。

image屏幕下方的黑色区域，是Palm手机的手势感应区域，你敢相信这样的手势快捷菜单，是09年的系统吗？

image2009年CES Web OS发布会展示视频，是否有种似曾相识的感觉？

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同时期发布的HTC G1（Android 1.0）操作界面

image2009年NOKIA“最后”的荣光，全球销量大爆炸的5230，搭载了S60V5操作系统

image同年，“划时代”的前奏，iPhone 3GS，一年后的苹果即将改变世界

image从左到右，分别是苹果现任CEO Timothy D. Cook，“苹果之父”Steven P. Jobs，iPod项目高级硬件经理Jon Rubinstein。其中，最右的Jon Rubinstein于2005年加入Palm公司，负责Web OS部门，并且从苹果旗下挖走了大量的员工。09年期间，APPLE公司与PALM公司之间发生了不少摩擦

imagePalm于2011年推出TouchPad平板电脑，具备“一碰传”的功能。只要你将Palm Pre手机靠近TouchPad，就会出现过度动画，让你能够在两个设备之间互相传输文件。安卓目前做的最好的Huawei Share于2015年推出，2018年才正式推出跨平台的“一碰传”

image时至今日，你仍然能够在新发布的各类数码产品上，找到Palm Web OS的痕迹

image（上图来源于YOUTUBE博主：Tim Schofield ）


2009年Palm推出后，成为了市面上唯一能够与3GS竞争的智能手机，原本要大力推广Palm Pre的Verison公司在最后一刻转向了MOTO Droid手机，让Palm公司错失市场推广机会。为了提前发布，Palm Pre手机存在众多的质量问题，其中包括滑盖滑轨易出故障，Web OS系统BUG频出的问题。渠道受阻、质量问题频发，让Palm公司在2011年就面对着后继无力的状况。


2011年中，苹果 谷歌有意收购Palm，但最后被惠普（HP）收购。


image智能手机无线充电鼻祖“点金石”，同时TouchPad平板电脑也支持无线充电功能


除了系统概念的领先，HP公司对于全生态的布局理念也十分超前。Web OS不仅被用在手机上，也被运用在自家打印机上。


很可惜，HP收购Palm不到两年，就正式宣布停止开发Palm硬件产品，正式放弃Web OS设备运营。

image09年的梦幻开局，11年草草收尾


叫好不叫座的Palm由于系统里存在大量的错误代码和冗余，在后续维护上也出现了很大的难度，只能沦为小部分极客的玩具。


而Web OS的核心设计师，也分别跳槽到了NOKIA和谷歌，这也是为什么如今我们能在如此多的智能设备上看到Web OS的身影。


十分可惜，过于超前的技术理念，总是无法在它的时代获得应有的荣耀，不过造成这个结果的原因，或许也是因为底层基础并不足以支持该产品理念的发挥。


image没想到吧！LG于2013收购Web OS所有软件专利，它最终还是以另外一种形态延续了下来。


Web OS已死，但是它永远没有消失，希望在这个20年代，科技能给我们带来更多的惊喜和改革。

本文著作权归 @贾斯丁·笔伯 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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我就是队长大人
沙发

当年ebay上还要加价买。好不容易入了手没过多久就被hp给杀了，当时真的是捶胸顿足。

还记着当年装个输入法都要折腾半天……

5小时前
来自 iPhone XS Max
李三好
板凳
玩过胖利，veer，总之在当时感觉比安卓好！如果这系统还在，说不定可以和苹果的ios抗衡！ 当初很多人喜欢这系统，只是没有专门的qq开发软件，满满的玩的人少了
5小时前
来自 威锋网页版
Levis
地板

安卓moto driod系列当时火过的，现在布知道怎么了

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
捡到手矮德华
4 楼
webos当时软件特别小，但是却很好玩，可惜了。
2小时前
来自 威锋网页版
英雄脸萌
5 楼

花里胡哨的

29分钟前
来自 iPhone XR
爷得卵
6 楼

如果WebOS能够在手机操作系统上存活下来，且拥有常用app，5位数我都愿意买单，真是可惜！

23分钟前
来自 iPhone 11
手机锋友ceyra9p
7 楼
Palm650--Palm680--Palm Pro(2P)--Palm Pro plus(3P)--HP 貔貅（没买，所以不知道怎么拼写的）--HP Touchpad！致我的青春
6分钟前
来自 威锋网页版
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手机锋友ceyra9p
8 楼
引用 @手机锋友ceyra9p 的回复
Palm650--Palm680--Palm Pro(2P)--Palm Pro plus(3P)--HP 貔貅（没买，所以不知道怎么拼写的）--HP Touchpad！致我的青春
每当苹果出现palm的功能，身边的小伙伴被惊艳到时，我说我N年前就用过了，"他们"都不信！懒得证明了！
4分钟前
来自 威锋网页版