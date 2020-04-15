“真全面屏”，是未来还是噱头？

尽管三星 Galaxy S20 系列刚上市不久，三星对明年 S 系列旗舰 Galaxy S21 系列 (暂定名）的研发已经开始。此前据知名泄密者 Ice Universe 爆料，三星或将在 Galaxy S21 系列首次搭载屏下摄像头，正在探索在下一代 Galaxy S 系列搭载屏下摄像头的可行性。如果进展顺利，Galaxy S21 很可能将是首款量产屏下摄像头的手机。





Galaxy S21 Ultra 渲染图





此消息，无疑让向往”真全面屏“的消费者们振奋不已。





手机厂商对如何“消灭”前置摄像头的执念由来已久。从 2016 年小米 MIX 初代开始，厂商们一直在不断钻研提高屏占比的方法。将手机边框四边宽度缩窄后，如何提高屏占比便与如何“消灭"前置摄像头划上了等号。在屏下摄像头技术仍未成熟且前置镜头不可缺少的情况下，各种各样的替代技术浮出水面。各种各样的刘海屏、升降全面屏、水滴屏、挖孔屏、以及昙花一现的滑盖屏等异形屏设计，都是厂商面对技术不成熟而无奈使用的替代品。





刘海屏代表——iPhone X

水滴屏代表——OPPO R17系列

挖孔屏代表——三星 Galaxy S20 Ultra





一瞬间，市场上出现了大量异形屏机型，其中有很多“智商税”产品。消费者面对各种各样的异形屏也是看傻了眼，一时完全不知道要如何选择。不过市场是诚实的，它告诉了我们答案：面对“伪全面屏”在视觉上的不和谐，更多消费者宁愿选择更为厚重，一体性更差的升降全面屏设计——这是在屏下摄像头可量产之前，能勉强称为“真全面屏”的，手机厂商交给消费者多份答卷中较出色的一份。但也有很多消费者坦言，在真正的全面屏手机到来之前，不会选择更换手机。





屏下摄像头难点在哪儿?





如果不考虑成像素质，单纯谈搭载屏下摄像头，那么已经普及了的搭载光电屏下指纹技术的手机就已经拥有了。光电屏下指纹模组的工作原理就是在屏幕下方放置微型传感器和摄像头，每次手指触碰该区域，便通过屏幕亮光完成一次指纹”拍摄“过程，再辅以算法和图像处理完成解锁操作。但屏幕指纹功能单一，不能和真正意义上可自拍可面部识别的前置摄像头相提并论。

OPPO和小米在去年先后秀出他们的屏下摄像头原型机，但量产搭载此技术的机型放在目前难度依然巨大。我们平时使用的手机前置摄像头的上方只有一层玻璃，而屏下摄像头则是镜头放在了玻璃和屏幕的下方，这让哪怕是很能透光的 OLED 屏幕也产生了透光能力不足的问题，下方前置摄像头的传感器接收不到足够的光线，会严重影响清晰度。

不仅如此，如何使摄像头上方区域的屏幕显示不受影响同样是此技术量产的难点。在之前的测试中，该区域在正常显示时出现分辨率丢失的问题。这些问题对于厂商的算法能力，以及 OLED 屏幕本身的素质都有很高要求。





OPPO 屏下摄像头方案





挖孔不完美，却是”真全面屏“时代前的主流方案





挖孔屏在视觉上不完美，但在见过各种各样的全面屏方案后，挖孔屏方案符合大多数用户的审美，厂商也可以随意更换挖孔位置。自首款挖孔屏机型三星 Galaxy A8s 以来，该方案已经陆续被各家厂商越来越多的机型采用。在一开始，采用挖孔屏方案的绝大多数机型均为 LCD 屏幕，仅三星自家的 Galaxy S10 系列采用 OLED 挖孔屏。而今年截至目前，各家的主力旗舰已经大多采用了 OLED 挖孔屏方案（小米 10 系列、OPPO Find X2 系列、三星 Galaxy S20 系列，华为 P40 Pro系列、一加8 Pro等），意味着此技术已经完全成熟，成为了可以接受的各大厂主流旗舰机型屏幕语言。

三星Galaxy A8s——全球首款挖孔屏手机





因为屏幕完整没有缺口，以一加7 Pro为代表的升降全面屏方案颇受消费者认可，但这种全面屏方案缺点也同样明显。升降式摄像头模组占用内部空间大，机身厚度大以及容易进灰等容易影响用户体验的缺点， 令厂商只能用挖孔屏这种相对不完美的解决方案打造旗下顶级旗舰，尽可能让产品拥有更出色的使用体验。以一加7 Pro和三星 Galaxy S20 为例，后者拥有 IP68 级别认证，但前者并不能做到；后者重量达到了 206 克，而前者仅 163 克。对于一天使用 10 小时的物品而言，这 40 克的影响已经足够巨大。而挖孔屏的孔径经过一年以上的技术进步，已经缩小一半以上。2019年1月发布的三星 Galaxy A8s 孔径大小为6.7mm，而 Vivo S5 孔径大小仅为 2.98 mm，后者肉眼上已经基本可以忽略。厂商除了努力缩小孔径外，还需要在系统方面下功夫，尽可能减少挖孔对显示的影响。

可以预见的是，在各方面的妥协下，OLED挖孔屏肯定是成为 2020 年旗舰的主流方案。或许我们会在下半年见到“第一个吃螃蟹的人”，但这种绝对亏本的买卖放在国内只有华米OV四家敢做。





真全面屏会是最终答案？





在苹果推出 iPhone 之前，统治市场的巨头诺基亚尝试过各种外观的手机产品，让笔者印象深刻的有侧滑和上下滑盖手机，前者推出时也曾一度让消费者惊叹。但在惊叹和热度过后，本质上只是厂商对市场反响的一次探索和尝试，并没有对整个行业造成重大影响。我们现在能说“真全面屏”就是手机的终极形态吗？恐怕还不能，因为哪怕是完全的“真全面屏”，也不能绝对肯定就是未来主流的方案，因为决定手机外观走向的因素除了用户反馈，对于手机厂商更重要的，是产品能否拥有改变供应链的能力。

诺基亚侧滑手机C6





无论如何，备受瞩目的手机“真全面屏“时代已经近在眼前。作为消费者，可静待这次各大厂商交出的答卷。

















编辑于 2020-04-13 16:32:46