VR 音乐游戏新增免费歌曲《Beat Saber》

在为数不多的 VR 精品游戏中，一款由捷克独立游戏开发商 Beat Games 于 2018 年推出的《Beat Saber》横空出世，凭借音乐+VR 相结合的新鲜感和特殊的操作体验，《Beat Saber》上架不到一年就在全球取得了超过 100 万份的销量，一举成为下载量最高的 VR 游戏。









突如其来的光环也让开发出这款游戏的开发商 Beat Games 在去年十一月被 Facebook 收入麾下。





游戏的玩法是这样的，玩家可以通过 VR 头显看到顺着音乐节奏从面前奔流而来的方块，游戏中需要通过 VR 运动操纵杆控制游戏中「光剑」，按照方块的颜色和方块的指示方向，挥动光剑砍击不同的方块，过程中还需要避免砍中暗藏的炸弹，或使头部撞到同样飞奔而来的障碍块，最终游戏会根据砍击准确度和砍击的位置计算分数。









在最新的 v1.9.0 更新中，《Beat Saber》推出了一首免费的歌曲，但其最大的吸引力在于结合了运动元素，新的《FitBeat》免费歌曲加入了许多让玩家运动的模块，例如更多的障碍块需要玩家通过更频繁的身体扭动来躲避，更快节奏的方块等。







