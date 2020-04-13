中国储存芯片企业与国际接轨，成绩瞩目

今日，长江存储科技有限责任公司发布重磅新闻，宣布其128层QLC 3D NAND 闪存（型号：X2-6070）研发成功，并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证。





按照长江储存的说法，这款产品的独特之处在于，它是业内首款128层QLC规格3D NAND，且拥有已知型号产品中最高单位面积存储密度，最高I/O传输速度和最高单颗NAND闪存芯片容量。





长江储存透露，在性能方面，两款产品拥有1.6Gbps的I/O读写性能，3D QLC单颗容量高达1.33Tb，是上一代64层的5.33倍。



据了解，两款产品均采用长江储存自研的Xtacking 2.0架构，外围电路和存储单元可堆叠，能够带来极佳的扩展性。









虽然在最初32层3D NAND量产时，长江存储的产品与国际大厂相比落后了4-5年，但是随着去年64层3D NAND闪存芯片的量产，差距已经进一步缩小到了2年左右。并且得益于自研的Xtacking技术，使得长江存储的64层产品的密度进一步提升，接近于国际厂商96层产品的水平。





这次全球首发的128层QLC 3D NAND产品，还领先于业界主要对手 。





作为国产3D NADA闪存中的领头羊，长江储存用3年的时间实现，实现了从32层到64层再到128层的跨越，追上日韩美厂商的先进水平，令人瞩目。其中，128层QLC 版本将率先应用于消费级SSD，并逐步进入企业级服务器、数据中心等领域，以满足未来5G、AI时代多元化数据存储需求。”





关于长江存储科技有限责任公司：是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案 ，能够自主完成芯片设计、芯片制造，封装测试等业务。





编辑于 2020-04-13 15:24:32