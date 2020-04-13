诺基亚9.3 PureView或采用1.08亿像素相机

诺基亚 9 PureView 的五摄相机系统是去年发布的最独特的智能手机之一，不幸的是遇到了很多问题，但是现在 HMD Global 似乎已经准备好再次卷土重来了。





NokiaPowerUser 收到的爆料表明，即将推出的诺基亚 9.3 PureView 正计划改进五摄相机系统。目前这家芬兰公司正在与一个新的合作伙伴合作，以完善其下一代相机系统。至于是哪一个合作伙伴还有待观察，但似乎两者正在计划进行一些重大的升级。





据称一旦可用，它将会是“旗舰产品上功能最强大的相机解决方案之一”，包括有 6400 万像素的主相机，并支持光学防抖，此外还配备 1.08 亿像素的超广角摄像头。其余相机的配置尚无定论，但估计会有用作远摄，微距和深度传感器的摄像头。





这款新机预计采用 Snapdragon 865 芯片以及支持5G网络。诺基亚 9.3 PureView 预计将于今年晚些时候与诺基亚 7.3 一起在 8 月下旬或 9 月举行的发布会中首次亮相。