诺基亚9.3 PureView或采用1.08亿像素相机

乔纳森森森 发表于: 04-13 14:12:12
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整机采用五摄系统。

诺基亚 9 PureView 的五摄相机系统是去年发布的最独特的智能手机之一，不幸的是遇到了很多问题，但是现在 HMD Global 似乎已经准备好再次卷土重来了。

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NokiaPowerUser 收到的爆料表明，即将推出的诺基亚 9.3 PureView 正计划改进五摄相机系统。目前这家芬兰公司正在与一个新的合作伙伴合作，以完善其下一代相机系统。至于是哪一个合作伙伴还有待观察，但似乎两者正在计划进行一些重大的升级。


据称一旦可用，它将会是“旗舰产品上功能最强大的相机解决方案之一”，包括有 6400 万像素的主相机，并支持光学防抖，此外还配备 1.08 亿像素的超广角摄像头。其余相机的配置尚无定论，但估计会有用作远摄，微距和深度传感器的摄像头。


这款新机预计采用 Snapdragon 865 芯片以及支持5G网络。诺基亚 9.3 PureView 预计将于今年晚些时候与诺基亚 7.3 一起在 8 月下旬或 9 月举行的发布会中首次亮相。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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leo0306
沙发
可以夜观星象了？
8小时前
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朕心
板凳

蜘蛛精

8小时前
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公為下天
地板
一个作死的品牌，曾经拥有无数铁粉，不知道脑子怎么短路的，不做安卓机，自己又没有能力推出更好的操作系统，就这样把自己玩死了，终究是斗不过趋势。
8小时前
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南巷近海
4 楼
smile诺基亚这是要开启万花筒血轮眼么！
8小时前
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手机锋友d41cmqw
5 楼

什么审美观 怪不得卖不出去

8小时前
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crazykook
6 楼
可以学华为mate30的后背，用个圆形的装饰区来修饰镜头的布局，会好看点
7小时前
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hunterk99
7 楼
引用 @公為下天 的回复
一个作死的品牌，曾经拥有无数铁粉，不知道脑子怎么短路的，不做安卓机，自己又没有能力推出更好的操作系统，就这样把自己玩死了，终究是斗不过趋势。
挣扎这么些年，然后此领域已无立足之地
6小时前
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xiaoyao20080116
8 楼

看得我头皮发麻smile

5小时前
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逆光的城市
9 楼

山寨呀这图

5小时前
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英雄脸萌
10 楼

马蜂窝还是莲蓬。

26分钟前
来自 iPhone XR