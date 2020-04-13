这款雷蛇皮卡丘真无线耳机能让你化身宝可梦「训练家」

作为全球最热门的 IP，宝可梦曾多次和科技界的产品「联姻」，而最新的一次跨界合作就来自雷蛇 × 宝可梦的皮卡丘真无线耳机。









这款皮卡丘真无线耳机是在雷蛇此前推出的战锤狂鲨真无线耳机的基础上做出的改进，从里到外都凸显出了皮卡丘的元素。首先是耳机的充电盒被做成了「精灵球」的造型，耳机通体采用了皮卡丘的黄色配色，配合耳机触控界面上的皮卡丘图标，让人一眼就能看出这是一款宝可梦主题的耳机。









此外，操作耳机时的音频提示也被「皮卡丘化」，例如开启耳机电源时的提示音为「Pika!Pi~Ka~Chu~」，蓝牙配对时的提示音为「Pika,Pi~Ka~」等等。









前面也说了，这款耳机的前身是雷蛇战锤狂鲨真无线耳机，所以两者的功能和配置几乎一致，例如支持 IPX4 等级防泼溅、采用经定制调校的 13 毫米驱动单元、配合充电盒拥有 15 小时续航、支持蓝牙 5.0 自动配对等。





雷蛇 × 宝可梦的皮卡丘真无线耳机将于 4 月 16 日在天猫销售，原价为 999 元，首发价格为 849 元。



