早高FENG：《生化危机4》或重制/华为发布企业版智慧屏

▎明年 8K 电视出货量将超 100 万台





有业内消息人士称，直到 2021 年，厂商们才有望将 8K 电视的全球年出货量提高到 100 万台以上，一方面是由于此类机型价格仍然过高，另一方面是由于新冠疫情削弱了全球消费者的需求。目前，相关厂商已推出各种 8K 机型，包括三星的 65 英寸、75 英寸、82 英寸和 96 英寸 QLED 8K 电视，LG 的 65 英寸、75 英寸、77 英寸和 88 英寸 OLED 机型，以及夏普和部分中国公司的类似型号。





▎《生化危机 4》也将重制





继《生化危机 2》和《生化危机 3》“炒冷饭”大获成功后，卡普空目前也计划对《生化危机 4》进行重制，据 VGC 报道，《生化危机 4 重制版》据说是由前白金游戏公司负责人 Tatsuya Minami 领导的大阪的新游戏工作室 M-Two 负责制作，报道称，卡普空可能会在整个游戏开发过程中向工作室提供支持。





▎华为将发布企业版智慧屏





华为在此前的发布会上推出了旗舰级别的智慧屏 X65，这款产品也成为华为终端最贵的一款产品。日前华为宣布，4 月 17 日 14 点将举办 2020 智慧协作新品发布会，正式推出全新的“企业智慧屏”。有报道称，华为企业智慧屏可以连接手机和电脑，达到多屏协同的效果，并支持原生会议、超高清、低延迟、云应用生态、端云协同、多端协作等。





▎NASA 将进行首次小行星采矿演习





NASA 表示将于下周首次从一颗巨大的小行星上抓取岩石样本。该机构的小行星探测器欧西里斯号（OSIRIS-REx）将于今年 4 月 14 日和 6 月 23 日，对飞船进行两次采矿前演练操作，目的是了解 OSIRIS-REx 机动性能，熟练操作，提高采矿成功率，从而在 8 月 25 日进行首次正式采矿。



