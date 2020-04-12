研究教你如何延长锂离子电池的寿命

乔纳森森森 发表于: 04-12 20:40:43
来自 威锋网页版
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目前科研界在电池技术的研发方面是相对缓慢的。

除了智能手机之外，目前大多数的智能设备都采用锂离子电池作为能量提供的一种方式。无论如何锂离子电池的电量都会随着时间而流逝，那么我们如何能够更有效地对电池进行保养从而延长电池寿命呢？

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密歇根大学安娜堡分校的一个团队在“研究了数十篇学术论文和制造商的手册”后，整理出了一系列最佳实践，以尽可能长地保护锂离子电池的寿命。随着时间的流逝，电池的几乎所有组件都会退化，包括阳极，阴极，电解质，隔膜和集电器。在一项新研究中，研究小组确定了导致电池退化的几个主要因素，而所有这些因素都是可以避免的。


首先，避免暴露于高温和低温下，尤其是在充电过程中。如果您的手机在充电器上发烫，请将其取下。同样，避免在极冷的条件下充电。极端温度“可能会加速几乎所有电池组件的退化”。作为指导，如果温度超出 10-35°C 的范围，请不要充电。


其次，电池讨厌太满或太少。理想情况下，您永远不要让它们充电超过80％或放电到不足20％，因为在任一侧超出范围，都会给锂离子电池带来压力并使其退化。如果您需要一个充满电的电池，那么请继续进行充满电，一旦达到 100％的电量，立即将其从充电器上取下。


第三，如果可能，请避免快速充电和放电。快速充电器似乎很方便，但高电流将比缓慢流充电更快地加热并降解电池。高放电率也是如此，耗电量大的应用会对您的电池不利，并会缩短其使用寿命。


最后，避免在潮湿的环境中使用或存放锂离子电池，并“避免机械性损伤，如刺穿”。


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静静dede球拍
沙发
这样搞还叫人怎么使用…
昨天 20:46
来自 威锋网页版
sjie220
板凳

真希望你们快点做出来核能发电池

昨天 20:47
来自 iPhone 7 Plus
ywb21234
地板

在电池寿命达到之前手机早就淘汰了，所以快充必不可少 我方便最重要 不想用个手机像个祖宗供着

昨天 20:48
来自 iPhone 11 Pro Max
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kxw415
4 楼

宁愿电池退化，也不会每次只充到80%

昨天 21:08
来自 iPhone 8 Plus
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怀念2011
5 楼

常年百分之百充满再拔

昨天 21:10
来自 iPhone 11 Pro
liuhaijian85
6 楼

纯属扯淡

昨天 21:17
来自 iPhone 8 Plus
心若用尽
7 楼

最好买来就关机！

昨天 21:22
来自 iPhone XS
wy_yasm
8 楼

还不是钱的问题 有钱 机器随便换 还什么电池

昨天 21:31
来自 iPhone 7
senjoy92
9 楼

随用随充是最健康的

昨天 21:36
来自 iPhone 11 Pro Max
李冬妮
10 楼

不知道这个团队还要不要人

昨天 21:42
来自 iPhone 11 Pro Max
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