研究教你如何延长锂离子电池的寿命

除了智能手机之外，目前大多数的智能设备都采用锂离子电池作为能量提供的一种方式。无论如何锂离子电池的电量都会随着时间而流逝，那么我们如何能够更有效地对电池进行保养从而延长电池寿命呢？





密歇根大学安娜堡分校的一个团队在“研究了数十篇学术论文和制造商的手册”后，整理出了一系列最佳实践，以尽可能长地保护锂离子电池的寿命。随着时间的流逝，电池的几乎所有组件都会退化，包括阳极，阴极，电解质，隔膜和集电器。在一项新研究中，研究小组确定了导致电池退化的几个主要因素，而所有这些因素都是可以避免的。





首先，避免暴露于高温和低温下，尤其是在充电过程中。如果您的手机在充电器上发烫，请将其取下。同样，避免在极冷的条件下充电。极端温度“可能会加速几乎所有电池组件的退化”。作为指导，如果温度超出 10-35°C 的范围，请不要充电。





其次，电池讨厌太满或太少。理想情况下，您永远不要让它们充电超过80％或放电到不足20％，因为在任一侧超出范围，都会给锂离子电池带来压力并使其退化。如果您需要一个充满电的电池，那么请继续进行充满电，一旦达到 100％的电量，立即将其从充电器上取下。





第三，如果可能，请避免快速充电和放电。快速充电器似乎很方便，但高电流将比缓慢流充电更快地加热并降解电池。高放电率也是如此，耗电量大的应用会对您的电池不利，并会缩短其使用寿命。





最后，避免在潮湿的环境中使用或存放锂离子电池，并“避免机械性损伤，如刺穿”。



