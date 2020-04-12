苹果推出家庭版Today at Apple活动

熟悉苹果的朋友都知道 Today at Apple 是 Apple Store 内的一项创意活动，不过在大部分的苹果零售店都已经关闭的情况下，显然这项活动很难在线下实施了。





日前苹果公司启动了一项新的“Today at Apple（家庭版）”项目，全新的 Today at Apple 网站上有由来自世界各地Apple Store的创意大师所创建的创意项目，所有的教程都可以在家完成。活动会以短片形式呈现，包括使用 iPad 绘制俏皮的人像，使用 iPhone 捕捉引人注目的摄影以及使用 ‌iPhone‌ 拍摄个性化的照片，苹果将来还可能会添加更多有趣的项目。





苹果可能会为用户不断提供这些创意视频，直到能够开始在全球范围内重新开放其零售店。自 3 月 14 日以来，大中华区外的所有苹果零售店均已关闭，至于何时能够重开，目前尚未有消息。





苹果之前还推出了一系列针对儿童和家庭的新活动，所有这些活动都可以使用 iPad 来完成，它还为父母和老师提供了远程学习教程，使他们可以更好地适应远程教学技术。