三星宣布6月终止语音助手S Voice

语音助手已经存在了很长一段时间，但并不是所有语音助手都能“存活”。三星的 S Voice 是该公司与 Google Now 和 Siri 之类的竞争对手进行的首次尝试，这并没有取得成功。现在，三星终于宣布将在 6 月终止 S Voice 服务。





SamMobile 报告称，三星计划在 2020 年 6 月 1 日终止所有仍在使用 S Voice 的设备。这一决定不会影响三星的绝大多数用户，因为近几年来三星的Bixby已经取代了 S Voice。就目前而言，唯一广泛使用 S Voice 的产品是三星的某些智能手表。面向 Android 用户的智能手表 Gear S3 和 Gear Sport 一直使用 S Voice。幸运的是，这些手表将得到更新以提供 Bixby 支持。





其它仍在使用 S Voice 的三星智能设备包括：





Galaxy A3, A5, A7, A8, A9

Galaxy Note FE

Galaxy Note 2, 3, 4, 5

Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Edge

Galaxy Note Pro 12.2

Galaxy W

Galaxy Tab 4

Galaxy Tab 4 8.0/10.1

Galaxy Tab S8.4 和 S10.5





需要指出的是，这些设备将不会更新支持 Bixby。





S Voice 仅具有部分语音助手功能。 例如，它可以拨打电话或设置提醒，但不能以对话方式回答查询。自 Galaxy S8 首次亮相后，就没有任何三星产品搭载 S Voice 了。