Mac今年Q1出货量下降20%以上

根据 Canalys 本周分享的新数据，估计苹果的 Mac 出货量在 2020 年第一季度下降了 20％以上。由于全球企业和工厂的关闭导致“生产和物流问题严重延迟”，这让全球 PC 出货量同比下降 8％。





顶级厂商排名保持稳定，联想继续以 1,280 万台的出货量领先个人电脑市场。 惠普以 1,170 万台位居第二，戴尔以 1,050 万台紧随。





苹果在 2019 年第一季度估计销售了 400 万台 Mac，到 2020 年第一季度下降到 320 万台，下降了 21％。与其他最大的五家供应商（包括联想，惠普，戴尔和宏碁）相比，下降幅度更大。





尽管出货量下降，但由于全球严格的居家措施对远程工作和学习的要求，电脑市场需求在 2020 年第一季度猛增。Canalys 预测，供应商将在未来几周内报告可观的利润，营业利润率百分比将达到历史最高水平。





Canalys 还指出，随着向家庭工作和学习的转变，“许多其他家庭技术”也取得了重大增长。其中包括耳机，网络摄像头，打印机和显示器，以及用于协作，虚拟桌面，远程访问和安全性的家庭作业软件解决方案。但是，苹果公司并未生产许多此类产品。