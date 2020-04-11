PS5手柄以后可能会支持虚拟游戏助手功能

最近索尼官方曝光了 PlayStation 5 的新手柄 DualSense，虽然在外观方面受到了吐槽，但这款新手柄还是有许多的新功能值得我们期待的。





据外媒报道，PS5 手柄可能蕴藏着一项值得期待的新特性。外媒 Wired 在 10 月试用 PS5 的手柄原型时，就发现了一个看上去很像麦克风的开口。当时，我们已经了解到索尼的一项专利，该专利描述了一种基于虚拟语音的游戏助手，该助手可以实时提供任务和请求的帮助。索尼当时没有确认任何消息。但是事实证明，麦克风是真实存在的，以下内容来自 DualSense 博客文章：





“DualSense 还增加了一个内置麦克风阵列，使玩家无需配戴耳机即可轻松与朋友聊天-非常适合进行快速对话。但是如果你打算长时间聊天，最好戴上耳机。”





如果你准备密切关注的话，里面其实包含了很多信息。外媒表示，从手柄聊天功能的事实意味着麦克风和语音处理技术已经足够先进，可以实现所有功能。而且如果可能的话，那么将语音助手添加到PS5软件中似乎是可行的。





虽然专利技术并不总是能在消费产品中实现，但是 PS5 将会在接下来的几年中活跃，在此期间索尼在世界各地都有时间完善其游戏虚拟助手。虽然我们已经体验过很多虚拟助手，包括 Google 助手、Alexa、Siri 和 Cortana。但索尼将是第一个主要将重心放在游戏方面的，即使这项技术今年还没有准备好。





未来，虚拟的游戏助手可能成为 PS5 的重要棋子。