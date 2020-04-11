Ring发布第二代家庭安防新品：199刀起售

近日已经被亚马逊收购的 Ring 发布了第二代家庭安防系列新品，包括全新的 Ring Alarm Keypad、Motion Detectors 和 Contact Sensors。





更新的“铃声警报器”键盘（Ring Alarm Keypad）具有全新的设计和一键式按钮，可让你快速向警察，消防部门或医疗救助求助，只需轻按一下即可。此次更新的还包括套件随附的运动检测器（Motion Detectors）和接触式传感器（Contact Sensors），Ring 现在使其更小，更易于安装在你家中的任何房间中，并且新警报套件随附的设备采用了哑光材质，显得更加美观。





虽然新的警报器会在检测到异常时将通知发送到手机上的应用，但如果你想要在有人闯入你家的时候访问紧急响应工具则需要订阅 Ring Protect Plus（月费 10 美元或者年费 100 美元）。





新品共有三个选项：5 件套、10 件套和 14 件套。5件套套装的价格为199美元，5件套包含 Base Station、Keypad、Contact Sensor、Motion Detector和Range Extender。Ring表示对于公寓或者小家庭来说这是不错的入门套装。而 10 件套售价为 249 美元，增加了 4 个 Contact Sensor 和 1 个 Motion Detector；而 14 件套再增加了 1 个 Keypad 和 3 个 Contact Sensors，适合拥有三间以上卧室的房子。