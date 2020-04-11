微软Surface Go 2或未来几周内发布

虽然疫情影响到了科技公司的一些日常工作，但产品开发还是需要继续进行的。微软第二代的 Surface Go 无疑仍在开发中，并且有传言称，微软将在“未来几周内”发布其最新的多功能平板电脑。





尽管今天 MSPowerUser 引用的内部消息来源尚无任何信息可以分享，但该出版物预计 Surface Go 2 的销售可能在“下个月初”开始。





微软和百思买似乎都不再出售第一代 Surface Go 了，即使现在可以从零售商那里购买老款显然也不明智，因为 Surface Go 2 入门级版本的价格据说为 399 美元。 这与前代产品的起售价完全相同，但是据报道，尽管微软没有计划重新设计这款产品的外观，但几乎可以肯定的是，微软将会进行大量内部升级。





Surface Go 2 将搭载更快的 Intel Pentium 和 Core m3 处理器，以及 128GB 和 256GB 的 SSD 选项。这意味着入门款的 Surface Go 2 型号将提供其前代两倍的内部存储空间，而价格更高的版本也是如此。





预计还会有支持 LTE 的配置，目前的价格猜测在 650 美元左右。



