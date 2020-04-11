Q1：iOS设备激活量占44%近4年来最高

乔纳森森森 发表于: 04-11 11:57:53
来自 威锋网页版
2514
17
只看作者
近期iOS和Android的忠诚度波动较小。

2020 年第一季度，iOS 设备占所有美国智能手机激活量的 44％，这是自 2016 年以来苹果在一个季度中激活量最高的一年。

image

根据来自 CIRP 的数据显示，由于大量的 Android 智能手机在外，所以谷歌的 Android 操作系统占所有激活量的 56％。

image

在过去的几年中，iOS 和 Android 的市场份额一直保持稳定，由于操作系统的忠诚度，激活量的波动很小。

image

在截至 3 月的季度中，在激活新手机时，有 89％的 Android 用户保留使用 Android，而有 91％的 iOS 用户则保留使用 iOS。在过去三年中，由于人们倾向于坚持使用他们熟悉的操作系统，因此 iOS 和 Android 的忠诚度波动也很小。


CIRP 的数据基于对 4 月 1 日至 4 月 9 日在 2020 年 1 月至 3 月期间激活了新的或二手智能手机的 500 名美国受仿者的调查。鉴于样本量较小，这些数字肯定会有一定的误差，但是由于每个季度使用同一调查，因此数据可以可靠地了解一段时间内的激活量和忠诚度。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(17)
只看作者
正序查看 倒序查看
haergo
沙发
莫非是。。。
7小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
jacksen
板凳

很多安卓厂商动不动就拿iPhone来比较，什么摄像头强，续航强，充电强…包括很多所谓安卓粉丝也是如此，动不动调侃iPhone。可是他们根本就不明白ios用户和安卓用户完全是两个世界，根本就没什么好比的，我们更看重的是生态。比如我就是已经在苹果生态已经完全出不来了，所以纵然你安卓手机各种花里胡哨（一亿像素也好，哪怕以后搞到100w快充也好），可是我根本就不会考虑啊，下一部依然是iPhone。

7小时前
来自 iPhone X
查看6条回复
Regreens
地板
引用 @jacksen 的回复

很多安卓厂商动不动就拿iPhone来比较，什么摄像头强，续航强，充电强…包括很多所谓安卓粉丝也是如此，动不动调侃iPhone。可是他们根本就不明白ios用户和安卓用户完全是两个世界，根本就没什么好比的，我们更看重的是生态。比如我就是已经在苹果生态已经完全出不来了，所以纵然你安卓手机各种花里胡哨（一亿像素也好，哪怕以后搞到100w快充也好），可是我根本就不会考虑啊，下一部依然是iPhone。

安卓在摄像头上越走越远了🙉
7小时前
来自 威锋网页版
illidine
4 楼

美国人的政府补贴都买手机在家玩游戏了

6小时前
来自 iPhone 6S Plus
crazykook
5 楼
500个调查样本
6小时前
来自 威锋网页版
撒旦撒21313
6 楼
引用 @haergo 的回复
莫非是。。。
image
6小时前
来自 威锋网页版
诗意栖居
7 楼
引用 @jacksen 的回复

很多安卓厂商动不动就拿iPhone来比较，什么摄像头强，续航强，充电强…包括很多所谓安卓粉丝也是如此，动不动调侃iPhone。可是他们根本就不明白ios用户和安卓用户完全是两个世界，根本就没什么好比的，我们更看重的是生态。比如我就是已经在苹果生态已经完全出不来了，所以纵然你安卓手机各种花里胡哨（一亿像素也好，哪怕以后搞到100w快充也好），可是我根本就不会考虑啊，下一部依然是iPhone。

赞同👌🏻

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
诗意栖居
8 楼

不管怎么说，我还是选择iPhone iOS

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
dsqszy
9 楼

近期ipad应该卖了不少

5小时前
来自 iPhone 8 Plus
狂人同学
10 楼
引用 @Regreens 的回复
安卓在摄像头上越走越远了🙉

说的对

5小时前
来自 iPhone XS Max
首页 12 尾页 / 2 页