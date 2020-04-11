Q1：iOS设备激活量占44%近4年来最高

2020 年第一季度，iOS 设备占所有美国智能手机激活量的 44％，这是自 2016 年以来苹果在一个季度中激活量最高的一年。





根据来自 CIRP 的数据显示，由于大量的 Android 智能手机在外，所以谷歌的 Android 操作系统占所有激活量的 56％。





在过去的几年中，iOS 和 Android 的市场份额一直保持稳定，由于操作系统的忠诚度，激活量的波动很小。





在截至 3 月的季度中，在激活新手机时，有 89％的 Android 用户保留使用 Android，而有 91％的 iOS 用户则保留使用 iOS。在过去三年中，由于人们倾向于坚持使用他们熟悉的操作系统，因此 iOS 和 Android 的忠诚度波动也很小。





CIRP 的数据基于对 4 月 1 日至 4 月 9 日在 2020 年 1 月至 3 月期间激活了新的或二手智能手机的 500 名美国受仿者的调查。鉴于样本量较小，这些数字肯定会有一定的误差，但是由于每个季度使用同一调查，因此数据可以可靠地了解一段时间内的激活量和忠诚度。