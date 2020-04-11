苹果谷歌合作推出疫情追踪系统

苹果和谷歌今天共同宣布，他们将使用蓝牙技术来帮助政府和卫生机构减少新冠病毒在全球范围内的传播。





苹果表示，用户隐私和安全性将是该项目设计的核心。参与将是自愿的，隐私，透明和同意是“这项工作中最重要的”。





由于 COVID-19 可以通过近距离传播给受影响的个体，因此公共卫生官员已将接触者追踪确定为有助于遏制其传播的宝贵工具。世界各地许多领先的公共卫生当局，大学和非政府组织都在开展重要工作，以选择加入接触者追踪技术。为了进一步解决这个问题，苹果和谷歌将推出一个全面的解决方案，其中包括应用程序编程接口（API）和操作系统级技术，以帮助实现联系人跟踪。鉴于紧急需求，计划将分两步实施此解决方案，同时围绕用户隐私实行强大的保护。





苹果和谷歌采取了一些防止隐私泄露的措施。比如，通过蓝牙定期发送信息时，会广播一个匿名密钥，这些密钥每 15 分钟循环一次以保护隐私。即使有人分享自己被感染的信息，该应用程序也只会分享他们具有传染性的特定时期的密钥。





从 5 月开始，苹果和谷歌将发布 API，使用公共卫生部门的应用来实现 Android 和 iOS 设备之间的互操作性。这些应用可供用户从 iOS App Store 和 Google Play 下载。





在未来的几个月中，谷歌和苹果将通过将其功能构建到其基础平台中，致力于建立更广泛的基于蓝牙的联系人跟踪平台。苹果公司表示，该解决方案比 API 更为强大，如果他们选择加入，则将允许更多的人参与，并且可以与更广泛的应用生态系统和政府卫生部门进行交互。



