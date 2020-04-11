传“iPhone 12”高端机型将会延期发布

今天据分析师 Jeff Pu 表示，由于目前的旅行限制和货运航班延误，苹果针对“iPhone 12”型号的开发时间表可能会被略微推迟，这可能会导致最高端的 6.7 英寸型号的上市推迟。





在外媒获得的中国研究公司 GF Securities 的一份研究报告中，Pu 表示，他认为“iPhone 12”开发的当前“ EVT”或“工程验证测试”阶段可能已将 5.4 英寸型号和 6.1 英寸型号延长了两周，直到 4 月下旬。而 6.7 英寸型号，则延至 5 月中旬。（传闻“iPhone 12”将有 4 款型号）





因此，Pu 目前预计 5.4 英寸和两款 6.1 英寸型号将在 9 月上市，而 6.7 英寸型号将于 10 月上市。分两阶段推出类似于 2018 年，苹果在 9 月发布 iPhone XS 和 iPhone XS Max，随后在 10 月发布 iPhone XR。而在 2017 年，iPhone 8和 iPhone 8 Plus 于 9 月发布，随后 iPhone X 于 11 月发布。





该分析师还认为，传闻已久的 2020 款 iPhone SE 将在 4 月中旬推出，暗示该设备最快可能在下周发布。新的 iPhone SE 有望成为 iPhone 8 的升级版，具有 4.7 英寸显示屏、Touch ID、A13 芯片、3GB RAM 和最高 256GB 存储空间。