诺基亚9.3 PureView或于第三季度发布

由于新冠疫情影响，近几个月摩托罗拉、LG 和苹果都被迫推迟发布智能手机。HMD Global 在即将推出的诺基亚旗舰产品上也做了同样的事情，新的爆料提供了有关这些计划的更多信息。





知情人士日前在接受 NokiaPowerUser 采访时透露，HMD Global 目前正计划在 2020 年第三季度中后期举行一次“大型发布会”。这意味着人们可以期待在 8 月底或 9 月诺基亚会推出新的智能手机。





该时间表与预定于 9 月 4 日至 9 日在柏林举行的 IFA 2020 时间相吻合。HMD 过去曾使用该平台发布过几款设备，但新冠可能会导致该活动取消，这使独立的诺基亚发布会更有可能发生。





关于可以预期的智能手机，该展会的亮点应该是旗舰级别的诺基亚 9.3 PureView，预计这款设备会搭载 Snapdragon 865 芯片。据报道，届时出现的另一台设备将是诺基亚 7.3。目前我们对该产品知之甚少，但是据说有两款原型机正在进行测试，其中一款包含 5G 网络支持。