诺基亚9.3 PureView或于第三季度发布

乔纳森森森 发表于: 04-10 20:49:27
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预计这款设备会搭载Snapdragon 865。

由于新冠疫情影响，近几个月摩托罗拉、LG 和苹果都被迫推迟发布智能手机。HMD Global 在即将推出的诺基亚旗舰产品上也做了同样的事情，新的爆料提供了有关这些计划的更多信息。

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知情人士日前在接受 NokiaPowerUser 采访时透露，HMD Global 目前正计划在 2020 年第三季度中后期举行一次“大型发布会”。这意味着人们可以期待在 8 月底或 9 月诺基亚会推出新的智能手机。


该时间表与预定于 9 月 4 日至 9 日在柏林举行的 IFA 2020 时间相吻合。HMD 过去曾使用该平台发布过几款设备，但新冠可能会导致该活动取消，这使独立的诺基亚发布会更有可能发生。


关于可以预期的智能手机，该展会的亮点应该是旗舰级别的诺基亚 9.3 PureView，预计这款设备会搭载 Snapdragon 865 芯片。据报道，届时出现的另一台设备将是诺基亚 7.3。目前我们对该产品知之甚少，但是据说有两款原型机正在进行测试，其中一款包含 5G 网络支持。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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手机锋友6urqu1n
沙发

好怀念塞班！

昨天 21:05
来自 iPhone 8 Plus
一颗小苹果
板凳

耍猴亚

昨天 21:25
来自 iPhone 11
CHiLiam_周
地板

好怀念曾经的6120c还有N82！

昨天 21:26
来自 iPhone 8
尤文图斯前锋C
4 楼
N70简直无敌，坏不了。
昨天 21:44
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AppIelD
5 楼

至今还收藏了一部 N73

昨天 22:05
来自 iPhone 6S
我要去溜达
6 楼

当年的诺基亚N8真的牛比

昨天 22:23
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