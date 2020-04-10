国行两款马力欧Switch游戏实体卡带即将发售

乔纳森森森 发表于: 04-10 17:36:01
来自 威锋网页版
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国行游戏的定价倒是挺便宜。

目前国行 Switch 用户的游戏选择并不多，特别是更加适合收藏的卡带版的选择就更少了。不过今天腾讯 NintendoSwitch 官方微博宣布，《超级马力欧 奥德赛》和《马力欧卡丁车8 豪华版》实体卡带即将发售。

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《超级马力欧 奥德赛》实体游戏卡带，官方建议零售价 299 元，于 2020 年 4 月 10 日 10:00（北京时间）在Nintendo Switch™天猫及京东官方旗舰店分别开启预售与预约。实体游戏卡带正式发售时间 2020 年 4 月 15 日 0:00（北京时间），届时 Nintendo Switch 线上官方渠道和线下授权店铺将同步启动销售。

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《马力欧卡丁车8 豪华版》实体游戏卡带，官方建议零售价 299 元，将于 2020 年 4 月 10 日 10:00（北京时间）在Nintendo Switch™天猫及京东官方旗舰店分别开启预售与预约。实体游戏卡带正式发售时间 2020 年 4 月 15 日 0:00（北京时间），届时 Nintendo Switch 线上官方渠道和线下授权店铺将同步启动销售。游戏最多支持 8 人本地同玩和 12 人网络联机。


感兴趣的朋友，当天不妨关注发售情况。需要指出的是，国行游戏卡带无法在海外版主机上运行。

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panwei0425
沙发
哪里便宜了？
4小时前
来自 威锋网页版
kingrabo
板凳

便宜啥啊这家本来也这价，等健身环过审了再说便宜

3小时前
来自 iPhone 11
Colinliuuu
地板

不能在海外版使用，那有卵用……我在pdd百亿补贴的时候入了一个日版续航增强版2450，才过半个多月，日本就停供了……直接涨到了3800……真的是年度最佳理财产品啊

2小时前
来自 iPhone XS
告白气球aa
4 楼

我的dq限定已经跟动森限定价格持平了要5000😂

2小时前
来自 iPhone 7