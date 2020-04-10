谁说男性世界非黑即白？“猛男色”回来了！

潘通（Pantone）是世界上最权威的色彩机构之一。根据每年的数据调查，潘通都会在年底推出下一年的主流色预测。然后你就会在各种领域看到潘通帮你选的流行色。









潘通2020代表色是Classic Blue（经典蓝）





现在正式宣布，2020年的代表色经典蓝正式出局！欢迎踏进猛男色新时代！

『这个舞蹈，送给2020的你。相信没有一个春天不会降临，闷闷不乐也解决不了问题，把笑容“搓”成元气弹，跟猛男一起跳起来吧！』---猛男舞团ICONX





该视频背景音乐「恋するフォーチュンクッキー（恋爱幸运曲奇）」来自 AKB48，猛男就该跳这种充满元气的甜美舞蹈！让我们把哲学、肌肉猛男这种过时产物抛在2019年，张开双臂迎接猛男新时代！





如果你觉得上面还不够证明猛男就应该粉粉嫩嫩，那你可以打开B站搜索关键字“猛男番”。

作为一名猛男，你该看些什么？





人类历史源远流长，你知道男人的专属色是什么吗？





是粉色！奥利给！





作为一名热爱科技的猛男，你应该拥有什么样的数码产品？

猛男专属游戏机——珊瑚粉

猛男专属手机——珊瑚色





什么？XR过时不够粉？

百变清新——基佬紫！





该带什么表？早在Apple Watch4时代就告诉你！

骚粉Hold不住？金色试试看？

你以为的恶龙

现实中的“恶龙咆哮”

“心有猛虎，细嗅蔷薇”，意思是再凶猛的老虎，都会有温柔细嗅蔷薇的时候。忙碌远大的雄心，也会被温柔和美丽而折服。猛男文化之所以迷人，就是因为矛盾的外壳下， 藏着治愈的内心。





工作再忙再累，打开抖音刷到小猫咪的“恶龙咆哮”，总是会不自觉的被治愈到。“猛男文化”的内核，其实是一种“温柔元气”的治愈力量。一款MOBA游戏，辅助总是在关注的最边缘默默的奶着射手，插着眼。





但是有谁知道，LOL、王者荣耀的辅助，虽然可能是这局游戏里的混子，是团队的最下限。但是职业联赛中，往往是一个优秀的“辅助”、“奶妈”决定了正常比赛的游戏高度。





“你被强化了，快去死！”——《守望先锋》





最后，希望勇猛的你，在市场低迷的2020年里奋斗的同时，也能够被温柔的“上药”，然后元气满满的继续奔跑。









编辑于 2020-04-10 16:39:19