特斯拉公布国产 Model 3 长续航版和高性能版售价，最快六月交付

国产特斯拉 Model 3 标准续航升级版于今年一月份在国内上市，正式交付之前，其补贴前价格由 35.58 万降至 32.35 万，如果算上 2.475 万元的国家新能源补贴及购置税减免的话，最低的落地价为 29.905 万，这也是国产 Model 3 首次降到了 30 万以下的价位。





但此后长续航和高性能版就一直没有什么消息，而今天特斯拉终于宣布国产 Model 3 的全版本都将在国内销售，其中后驱长续航版补贴前的价格为 366550 元，补贴后价格为 339050 元，Performance 高性能版补贴前的价格为 419800 元，补贴后价格暂未公布。相比，进口版 Model 3（后驱长续航版 42.1 万/Performance 高性能版 50.99 万），本次公布了这两款国产版 Modle 3 的售价算是很有竞争力的。









相比标准续航升级版，Model 3 后驱长续航版和 Performance 高性能版在加速、续航里程、最高车速等方面均有不同程度的提升，其中后驱长续航版和 Performance 高性能版的续航里程分别为 668 公里和 530 公里，均比标准续航升级版的 445 公里高出不少。









国产特斯拉 Model 3 后驱长续航版将在今年六月份开始交付，而 Performance 高性能版则要等到 2021 年第一季度。