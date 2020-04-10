特斯拉公布国产 Model 3 长续航版和高性能版售价，最快六月交付

MarcusKei 发表于: 04-10 14:16:25
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后驱长续航版补贴后价格为 339050 元，高性能版补贴前的价格为 419800 元。

国产特斯拉 Model 3 标准续航升级版于今年一月份在国内上市，正式交付之前，其补贴前价格由 35.58 万降至 32.35 万，如果算上 2.475 万元的国家新能源补贴及购置税减免的话，最低的落地价为 29.905 万，这也是国产 Model 3 首次降到了 30 万以下的价位。


但此后长续航和高性能版就一直没有什么消息，而今天特斯拉终于宣布国产 Model 3 的全版本都将在国内销售，其中后驱长续航版补贴前的价格为 366550 元，补贴后价格为 339050 元，Performance 高性能版补贴前的价格为 419800 元，补贴后价格暂未公布。相比，进口版 Model 3（后驱长续航版 42.1 万/Performance 高性能版 50.99 万），本次公布了这两款国产版 Modle 3 的售价算是很有竞争力的。


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相比标准续航升级版，Model 3 后驱长续航版和 Performance 高性能版在加速、续航里程、最高车速等方面均有不同程度的提升，其中后驱长续航版和 Performance 高性能版的续航里程分别为 668 公里和 530 公里，均比标准续航升级版的 445 公里高出不少。


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国产特斯拉 Model 3 后驱长续航版将在今年六月份开始交付，而 Performance 高性能版则要等到 2021 年第一季度。

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ZHU爺
沙发

微博看见有人五天前刚提的进口performance

开一天2W🌚

2小时前
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MarcusKei
楼主
板凳
引用 @ZHU爺 的回复

微博看见有人五天前刚提的进口performance

开一天2W🌚

只能说早买早享受..
2小时前
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朕心
地板

买不起，下一个

2小时前
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六村二组
4 楼
关键是快充提高了多少？
2小时前
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andywu1206
5 楼
空间太小了!
1小时前
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isycool
6 楼
引用 @ZHU爺 的回复

微博看见有人五天前刚提的进口performance

开一天2W🌚

有钱人的快乐就是这么枯燥乏味且无聊
50分钟前
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lobelia
7 楼
国产长续航居然不是AWD！！
33分钟前
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真皮
8 楼

3.4s百公里，红灯亮起就飞了？

30分钟前
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