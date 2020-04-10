外媒：在线销售很难弥补Apple Store关闭损失

冠状病毒流行已经严重打击了移动行业，这已经不是什么大秘密了，该问题已经导致 2 月份全球智能手机出货量下滑创历史新高。这显然意味着在整个 2020 年，每个制造商的手机销量都可能会比 2019 年少不少。





这种情况当然也在影响着苹果，疫情在全球爆发后，苹果已宣布关闭大中华区外的所有 Apple Store。外媒报道，无限期关闭其零售店的决定严重损害了这家科技巨头的利润。在仔细研究了大约 200 万张信用卡和借记卡的“支出趋势”之后，KeyBanc 分析师 John Vinh 认为，仅在美国 3 月份 iPhone 的销量与去年同期相比就下降了 56％。





而实际情况可能会更加糟糕，虽然客户可以安全地在线购买新设备，但似乎很多“果粉”都非常喜欢开车前往其本地 Apple Store，并在那购买产品。





关于这一点，Vinh 认为在三月份看到“有迹象表明在线销售可以弥补 Apple Store 关闭的损失”是非常有限的，而且这个月更是不太可能有变化。当然，2020 款 iPhone SE 可以稍微刺激需求，但无论是多么令人兴奋或怀旧的新设备，都不会改变人们对最近的花费更加谨慎的事实。