外媒：在线销售很难弥补Apple Store关闭损失

乔纳森森森 发表于: 04-10 12:37:19
来自 威锋网页版
1552
6
只看作者
新款iPhone还没发布，很难刺激需求。

冠状病毒流行已经严重打击了移动行业，这已经不是什么大秘密了，该问题已经导致 2 月份全球智能手机出货量下滑创历史新高。这显然意味着在整个 2020 年，每个制造商的手机销量都可能会比 2019 年少不少。

image

这种情况当然也在影响着苹果，疫情在全球爆发后，苹果已宣布关闭大中华区外的所有 Apple Store。外媒报道，无限期关闭其零售店的决定严重损害了这家科技巨头的利润。在仔细研究了大约 200 万张信用卡和借记卡的“支出趋势”之后，KeyBanc 分析师 John Vinh 认为，仅在美国 3 月份 iPhone 的销量与去年同期相比就下降了 56％。


而实际情况可能会更加糟糕，虽然客户可以安全地在线购买新设备，但似乎很多“果粉”都非常喜欢开车前往其本地 Apple Store，并在那购买产品。


关于这一点，Vinh 认为在三月份看到“有迹象表明在线销售可以弥补 Apple Store 关闭的损失”是非常有限的，而且这个月更是不太可能有变化。当然，2020 款 iPhone SE 可以稍微刺激需求，但无论是多么令人兴奋或怀旧的新设备，都不会改变人们对最近的花费更加谨慎的事实。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(6)
只看作者
正序查看 倒序查看
dsqszy
沙发

说实话，门店的消耗也蛮大的，但也不见得网络销售会差，主要还是供应问题。

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
Lucandd
板凳

继续放iccid出来啊，黑解有锁机销量立马增长

3小时前
来自 iPhone XS
fly787
地板

总部在美国，在不重视我看你是不是不想做了？

3小时前
来自 iPhone XS
leo0306
4 楼
2020新款SE到底有没有的？
2小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
公為下天
5 楼
引用 @leo0306 的回复
2020新款SE到底有没有的？
就是一个破B SE整半天都出不来，之前上网课想买个ipad么要等两周，轻库存有好处，遇到新冠弊端也显示出来了。东西都没，卖啥呢？
17分钟前
来自 威锋网页版
一网住情深
6 楼
消费者购买需求萎缩，我看2020年的苹果新品还敢涨价不
1分钟前
来自 威锋网页版