早高FENG：B站获索尼4亿美元投资/联想发布折叠屏手机

▎B 站获索尼 4 亿美元投资





在和索尼音乐达成合作进一步扩充音乐内容后，哔哩哔哩将在内容和手游上迎来新变化。4 月 9 日，B 站宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方还将在动画和移动游戏等多个领域合作。受此消息影响，B 站盘前股价一度上涨 9%，为 28.6 美元。B 站发言人表示，“索尼的投资进一步使我们与娱乐和技术领域的全球领导者保持一致，这将增强我们向不断发展的社区提供高质量内容和服务的能力。”





▎联想发布腮红金 Razr 折叠屏手机





折叠屏手机无疑是厂商们试图制造差异化的一款设备，目前已经有不少厂商推出了折叠屏手机。近日，联想就发布了一款新折叠屏手机-腮红金色 Razr，它与最初的黑色版基本相同，不过机身背面与底部都替换为腮红金色。腮红金色 Razr 在美国仍然是 Verzion 独占销售，售价 1499 美元，约合人民币 10000 元。目前该机型尚未在国内上市，不过之前联想透露过在国内上市的计划。





▎Xbox Series X 可兼容 Xbox One 游戏？





下一世代的新主机之争已悄然打响，微软的 Xbox Series X 无疑是当中的主角，而在索尼的竞争中，微软就希望通过更好的向下兼容性来赢得更多用户。外媒近日称，微软可能在 Xbox Series X 首发时，沿用 Xbox One 主机的用户UI界面。更重要的是，微软正在试图让 Xbox Series X 兼容 Xbox One 的游戏，兼容的方式是外挂一块预装了游戏文件的驱动器，同时新主机上还留有专门的硬盘接口。





▎荣耀 Play4T 系列发布





昨天晚上，荣耀 Play4T 系列以线上形式发布，包括荣耀 Play4T Pro 和荣耀 Play4T。荣耀 Play4T Pro 6GB+128GB 版售价为 1499 元，8GB+128GB 版售价为 1699 元；荣耀 Play4T 6GB+128GB 版售价为 1199 元。硬件配置上，荣耀 Play 4T 使用了麒麟 710，荣耀 Play 4T Pro 则使用了麒麟 810。









编辑于 2020-04-10 10:31:56