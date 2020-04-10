早高FENG：B站获索尼4亿美元投资/联想发布折叠屏手机

乔纳森森森 发表于: 04-10 09:57:35
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B站近期动作不断呀。

▎B 站获索尼 4 亿美元投资

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在和索尼音乐达成合作进一步扩充音乐内容后，哔哩哔哩将在内容和手游上迎来新变化。4 月 9 日，B 站宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方还将在动画和移动游戏等多个领域合作。受此消息影响，B 站盘前股价一度上涨 9%，为 28.6 美元。B 站发言人表示，“索尼的投资进一步使我们与娱乐和技术领域的全球领导者保持一致，这将增强我们向不断发展的社区提供高质量内容和服务的能力。”


▎联想发布腮红金 Razr 折叠屏手机

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折叠屏手机无疑是厂商们试图制造差异化的一款设备，目前已经有不少厂商推出了折叠屏手机。近日，联想就发布了一款新折叠屏手机-腮红金色 Razr，它与最初的黑色版基本相同，不过机身背面与底部都替换为腮红金色。腮红金色 Razr 在美国仍然是 Verzion 独占销售，售价 1499 美元，约合人民币 10000 元。目前该机型尚未在国内上市，不过之前联想透露过在国内上市的计划。


▎Xbox Series X 可兼容 Xbox One 游戏？

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下一世代的新主机之争已悄然打响，微软的 Xbox Series X 无疑是当中的主角，而在索尼的竞争中，微软就希望通过更好的向下兼容性来赢得更多用户。外媒近日称，微软可能在 Xbox Series X 首发时，沿用 Xbox One 主机的用户UI界面。更重要的是，微软正在试图让 Xbox Series X 兼容 Xbox One 的游戏，兼容的方式是外挂一块预装了游戏文件的驱动器，同时新主机上还留有专门的硬盘接口。


▎荣耀 Play4T 系列发布

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昨天晚上，荣耀 Play4T 系列以线上形式发布，包括荣耀 Play4T Pro 和荣耀 Play4T。荣耀 Play4T Pro 6GB+128GB 版售价为 1499 元，8GB+128GB 版售价为 1699 元；荣耀 Play4T 6GB+128GB 版售价为 1199 元。硬件配置上，荣耀 Play 4T 使用了麒麟 710，荣耀 Play 4T Pro 则使用了麒麟 810。




编辑于 2020-04-10 10:31:56

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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ZHU爺
沙发

B+索🌝

6小时前
来自 iPhone 6S
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老添
板凳
引用 @ZHU爺 的回复

B+索🌝

厲害了😂😂🐔

6小时前
来自 iPhone 11 Pro
NightShift
地板
引用 @ZHU爺 的回复

B+索🌝

👍👍👍

6小时前
来自 iPhone XR
Ryan刘
4 楼

怎么sony准备进军中国市场了？可惜了还是垃圾 比华为还垃圾 恶心 破手机 z1到z5每个都让我用一年就想吐血尤其是还出了820可以煎鸡蛋 垃圾中的战斗机 安卓还是选三星 但是都是用用卡 还是苹果香

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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Ryan刘
5 楼

还记得ps4国内首发 跑去买了个（后来刷国际版）问题一堆 玩着玩着自动断电 售后好几次 又是换主板 又是换电源 虽然没要钱 后来直接玩着玩着自己吐碟 我直接拿起来砸了

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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Ryan刘
6 楼

质量堪忧

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Ryan刘
7 楼

用不了电信的手机不是好手机

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Ryan刘
8 楼

我没必要黑sony 因为我自己也玩 psp psv ps3 ps4也用 sonyz1-5只是实事求是 垃圾用就卡 真的比华为还垃圾 摄像除外

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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小发籽
9 楼
引用 @Ryan刘 的回复

我没必要黑sony 因为我自己也玩 psp psv ps3 ps4也用 sonyz1-5只是实事求是 垃圾用就卡 真的比华为还垃圾 摄像除外

一直卡，一直买，有点担心你哪里出问题了

5小时前
来自 iPhone 6S Plus
perform6174
10 楼
引用 @ZHU爺 的回复

B+索🌝

笑死老子

4小时前
来自 iPhone X
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