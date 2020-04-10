微软的双屏 Windows「硬件」和「软件」都将被推迟

去年十月初，微软在纽约的特别活动上一口气推出了 Surface Pro X、Surface Laptop 3、Surface Earbuds、Surface Neo 以及 Surface Duo，其中前两款已经先后上市销售，而 Surface Earbuds 则在去年发售前夕宣布推迟到今年春季发售，但由于新冠肺炎疫情的原因，可能经历第二轮推迟。









至于备受关注的双屏设备 Surface Neo 以及 Surface Duo，原定在今年晚些时候上市的计划似乎也正在被微软延迟。据外媒报道，微软首席产品官 Panos Panay 最近已经向团队成员透露，为双屏设备开发的 Windows 10X 系统将被推迟发布，Surface Neo 的上市销售也受到连带影响，大概率将推迟到 2021 年。









Surface Neo 是一款双屏可折叠设备，而不是目前市面上常见的可折叠屏幕设备，它的设计有着明显的 Surface 风格，两块 9 英寸、厚度 5.6 毫米的显示屏，让它合上时像是一个真正的「笔记本」，打开之后则是一台 13 英寸大小的笔记本电脑，其每侧厚度为 5.6mm，是有史以来最薄的 LCD，重 655 克，独特的铰链设计能让这款产品翻转。





更妙的是，Surface Neo 还可以搭配可拆卸蓝牙键盘，将其转变成笔记本电脑的形态。键盘上方还会出现类似 MacBook Pro 的触控栏的 Wonder Bar，可以将其作为触控板通过快捷键完成快捷操作。









如果 Windows 10X 推迟的话，不止微软自家的 Surface Neo，其他第三方厂商的双屏 Windows 设备也将受到不同程度的影响，例如华硕的双屏 Windows 概念笔电 Project Precog。









这是一款华硕在两年前公布的双屏 Windows 笔电，配备了 360° 转轴，可以自由切换笔电和平板模式，但当时还没有专门针对双屏设备的 Windows 10X 系统，所以华硕通过 AI 和感应器来协同两个屏幕的工作，例如内置的 Intel Modivius 传感器可以感应使用者的手部位置，并自动移动屏幕上的虚拟键盘来适应不同的键入位置。





虽然微软目前还没有公布旗下的第二款双屏设备 Surface Duo 是否会推迟，但由于这款双屏智能手机运行的是 Android 系统，所以猜测可能不会因为 Windows 10X 系统的推迟而受到影响。









编辑于 2020-04-10 10:02:18