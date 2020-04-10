iOS 14新功能：无需完整下载也能使用App

外媒已经根据 iOS 14 的早期版本了解到，苹果正在研究一种新的方法来提供整个系统中第三方应用的特定部分内容，而无需完整安装它们。该功能将允许用户通过扫描二维码来体验应用的某些部分功能。





如果你从尚未安装在 iPhone 或 iPad 上的应用打开链接或扫描二维码，它将在 Safari 中打开该链接。 应用可以提供通用链接，该链接会在安装应用程序时打开应用而不是Safari。 但是，在不久的将来，iOS 14 代码中会使用一种内部称为“Clips”的新 API 来改变这种情况。





正如外媒分析这个新的 API 一样，即使你尚未安装应用，它也允许开发人员从其应用提供交互式和动态内容。Clips API 与我们有权访问的内部版本中的二维码阅读器直接相关，因此用户可以扫描链接到应用的代码，然后直接显示在屏幕上的卡片上与之交互。





假设你收到的二维码带有指向 YouTube 视频的链接，但是你没有在 iPhone 上安装官方应用。那么使用 iOS 14 和 Clips API，你将能够扫描该代码，并且视频将在显示本地用户界面而不是网页的浮动卡上。





开发人员将需要指定应用的哪一部分应由 iOS 以无线下载的方式下载，以读取该内容。浮动卡将显示从 App Store 下载完整版本的应用的选项，或显示已安装的应用内容的选项。





Android 具有类似的名为“ Slices”的功能，该功能在诸如 Google 搜索结果和 Google Assistant 之类的位置显示应用的交互部分，因此我们也可以想象与 Clips API 和苹果的 Spotlight 进行这种集成。





代码发现还表明，苹果正在测试 OpenTable、Yelp、DoorDash、索尼（及其 PS4 Second Screen应用）和 YouTube 的新功能以实现新的 API，并可能将其应用用作 WWDC 演示中的示例。



