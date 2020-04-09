Rocket Lab用两架直升机演示火箭投放和捕获

对于私人太空飞行领域来说，回收可重复使用的火箭已成为关键考虑因素，而 SpaceX 和 Blue Origin 等公司则是主要的参与者。Rocket Lab 希望通过使用直升机在空中收集其助推器的办法来在太空部署卫星后使用同样的技术，这种方法目前已在新西兰的公海成功演示。





小型卫星发射服务商 Rocket Lab 于去年 8 月首次透露了其火箭回收的意图，宣布了计划从海洋以及从空中回收 Electron（小型卫星专用运载火箭）的第一阶段。这将使 Electron 重新进入大气层，并在将其有效载荷送入轨道后部署降落伞，以帮助降低其坠落到地球时的速度。然后，它既可以在海洋上进行软着陆，也可以通过特制的抓钩抓住直升飞机与降落伞的连接线。





Rocket Lab 于 3 月初在新西兰对这种直升机捕捉技术进行了测试，在演习中，Electron 第一阶段通过假人用直升机将其举升到空旷的海洋上，然后被释放，降落伞随后放慢了下降速度，第二架直升机随之而来，并在首次尝试时成功地将其从空中捕获了下来。





在今年中下旬之前，Rocket Lab 将不会计划在美国的新二级发射场展开其首个火箭发射。



