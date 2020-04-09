乐视网一季度业绩预告：要求贾跃亭对债务负责

乐视曾经风光一时，不过这两年看到它的消息都总是与负面有关。今天乐视网信息技术（北京）股份有限公司发布的业绩预告显示，预计一季度亏损 1.5 亿-1.55 亿元，去年同期亏损 1.78 亿元。





乐视网表示，自 2019 年以来，公司管理层尽力调整经营模式，提升运营效率，控制成本费 用，使日常运营成本、CDN 费用、人力成本有了大幅下降。但公司受历史大量关联应收和预付款项无法及时收回的影响，业务开展持续受阻，整体营收规模持续缩小，融资成本及摊提成本维持在较高水平，造成公司面临持续亏损的局面。另外，本报告期对被投资单位按权益法核算调整投资收益，也是导致本报告期亏损的另一原因。





此外乐视网也披露了与贾跃亭关联债务的进展，称目前正在积极要求贾跃亭对其造成的上市公司关联债务问题负责，责成贾跃亭及其关联方以现金或其所持股权和资产，切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益，缓解公司资金压力。公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护股东利益，维持公司持续经营能力。





参考来源：新浪科技