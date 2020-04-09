调查显示美国青少年iPhone拥有率再创新高

mfflremy 发表于: 04-09 17:32:37
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你会给自己孩子选购 iPhone 吗？

来自知名投行公司 Piper Sandler 两年一度的一项调查显示，苹果 iPhone 在美国青少年群体中的拥有率再创新高。


该公司一名分析师展开了这项涉及 5200 名美国青少年的调查，这 5200 名青少年受访者平均年龄为 16.2 岁，平均家庭年收入为 65600 美元。调查显示，其中 85% 的受访者都拥有一部 iPhone。该数据相比前年增长 3%，并达到历史新高，可看出 iPhone 在青少年心中不可撼动的地位。

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然而此比例仍有上升空间。报告中还指出，88% 的受访者表示他们下一台智能手机会选择 iPhone，相比之下选择 Android 设备的受访者仅占 8%，相比前年下降 2%。


该报告还调查了 Apple Watch 和 AirPods 真无线耳机。在智能手表方面，25% 的受访者拥有 Apple Watch （去年秋季该数据为 20%），但 69% 的受访者称其从未拥有此等可穿戴设备。

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至于首次加入调查的 AirPods，有 52% 的受访者已经拥有， 18% 的受访者表示他们没有 AirPods，但打算在未来一年内入手一副。


分析师据调查结果作出结论：青少年对苹果周边配件强劲的需求和稳定的购买意愿，表明苹果有能力在iPhone 和 Mac 等主力设备之外，推动硬件营收的进一步增长。






编辑于 2020-04-09 17:36:00

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手机锋友3r8555s
沙发

还用说，只用水果

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
fly787
板凳

苹果依旧

5小时前
来自 iPhone XS
团团will
地板

孩子用苹果比较好，安全，不会乱充值游戏

4小时前
来自 iPhone X
oyxiaofeng521
4 楼
没有我大陆高，我一个月工资2500
3小时前
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青给猫儿
5 楼
这年收入也是让人羡慕的
3小时前
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尘世浮华
6 楼

充话费，送iPhone

2小时前
来自 iPhone XR
手机锋友gxhn9lb
7 楼
新冠病毒患者调查清楚了吗
2小时前
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海布里的球
8 楼

这还用买，直接用大人淘汰下来的iPhone就行。

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
littiletree
9 楼

美国物价实在是太低了，年收入都可以买Mac Pro 高配 xdr

1小时前
来自 iPhone XS Max