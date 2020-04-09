三星：拆完的包装盒不要扔，做成猫屋还能参加比赛拿奖金

在今年的 CES 2020 消费电子展会上，一项名为「Eco-packaging」产品包装环保设计为三星夺得了创新奖殊荣，这项设计利用三星电视的瓦楞纸板包装盒，鼓励消费者通过三星公布的组装手册对包装盒进行「再利用」，例如拼装为小型茶几、收纳箱等。

















为了让创新「再利用」更加方便，三星重新设计了这些瓦楞纸板包装盒，在盒子上印有圆点图案，方便用户通过根据组装手册裁切出相应的组件。





















组装手册则可通过扫描包装盒上的二维码获取，手册中列出了三款电视包装盒（The Serif/The Sero/The Frame）所能组装的物品，包括书架、桌架、储物盒、电视控制台、杂志架、猫屋，以及组装预计需要花费的时间等。









选择一个组装的设计，页面中会列出这个物品组装的草图，先将包装盒展开并按照指示在瓦楞纸板上画出不同组件的草图即可进行切割，最后通过简单的拼装就完成了从包装盒到小型家具的转变。













为了配合「Eco-packaging」的推广营销，三星甚至联合知名建筑与设计网站 Dezeen 发起了一项「Out of the Box」竞赛，参赛者可通过利用瓦楞纸板包装盒设计出重创新的物品来赢得总额为 20000 美元的奖金。





比赛的规则很简单，任何年满 18 周岁的成年人都可报名免费参加，他们需要设计出能够在瓦楞纸板上组装的家居物品，并提交设计草图以及物品组装实拍图。





最终进入前五名的参赛者将前往 9 月份举行的 IFA 消费电子展进行现场 PK（三星提供住宿机票），角逐最终的获奖名额，一等奖将获得 10000 美元奖金，第二、第三、第四、第五名分别获得 5000 美元、3000 美元、1000 美元。