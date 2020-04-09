“真假”之争8年终有定论：乔丹体育败诉

乔纳森森森 发表于: 04-09 16:43:41
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网友调侃：得分方面还是Jordan厉害些。

说起“乔丹”，你除了知道那个篮球之神外，一定还听过体育运动品牌领域的“乔丹”。但是在这一领域，“乔丹”可不止一个。除了由迈克尔·乔丹所创办的一个品牌之外，我们本土也有一个“乔丹”，那就是中国的乔丹体育。

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近日最高人民法院宣布，AIR JORDAN 和中国品牌乔丹体育公司的商标侵权案成立，中国乔丹的 25 类商标和图形被判定侵权，宣布撤销。


公开资料显示，争议商标是由乔丹体育于 2007 年 4 月 26 日申请注册，2010 年 4 月 21 日获准注册，可使用于服装、鞋等第 25 类产品上。


最高人民法院裁定，乔丹体育明知迈克尔·乔丹在我国具有长期、广泛的知名度，仍然使用“乔丹”申请注册争议商标，容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在代言、许可等特定联系，损害了再审申请人的在先姓名权。


2012 年乔丹体育筹备上市，就在此时远在大洋彼岸的迈克尔·乔丹也一直在关注这个中国品牌，就在乔丹体育等待上市之际，篮球之神向国家工商行政管理总局商标评委会申请，要求撤销乔丹体育的 78 个注册商标。不过很遗憾，商标评委会最终认定乔丹体育商标合理合法，可以继续使用。

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“篮球之神”当然不会就此放弃，谁知道这场官司一打便是 8 年之久，直到今天法院宣布乔丹体育败诉。

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不过，乔丹体育发布声明，称此次判决的（图形+文字）商标系公司注册时间未超过5年的组合商标，该商标的撤销判决不会影响公司现有商标的正常合法使用。


不知道“真假”乔丹一事，是否还会有后续。

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ZHU爺
沙发

🤢死👴了 给👴爪巴

侵权还有礼了 🤮

6小时前
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caomin3048
板凳

为什么不起名“贝克汉姆”？

6小时前
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fs555
地板

迟到的正义也算正义吧

6小时前
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wasw
4 楼

靠牌太多

6小时前
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xspeedteam
5 楼

不要脸的赚到了钱就会更不要脸了

6小时前
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影歌之殇
6 楼

说明进步了

6小时前
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PastYou911
7 楼

在天朝能败诉？陆风表示不服。

6小时前
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death24god
8 楼
其实图标和名字还是正常使用的 只是不能同时使用图标加文字了
5小时前
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leopan723
9 楼

国内的一些品牌的名字在起名的时候往往就是用一些似乎很高大上的字眼去改的，结果牌子做大了，生意红火了，想上市了，才发现自己早在之前就已经侵权，但往往这个时候又不能改名换姓，毕竟一个品牌做了那么多年，积累了好大部分的客户群体，改名就好比从头开始，不是那么容易，其实现在我国正在进步，不少新品牌已经开始意识到这种问题了，败诉也是对国内品牌的一种警示和提醒吧，法律是公正的

5小时前
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smart叔
10 楼

乔丹中国欺骗的是我们国人，很多人到现在都一样两个是一个公司的商标，太可恨了。

5小时前
来自 iPhone XS
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