“真假”之争8年终有定论：乔丹体育败诉

说起“乔丹”，你除了知道那个篮球之神外，一定还听过体育运动品牌领域的“乔丹”。但是在这一领域，“乔丹”可不止一个。除了由迈克尔·乔丹所创办的一个品牌之外，我们本土也有一个“乔丹”，那就是中国的乔丹体育。





近日最高人民法院宣布，AIR JORDAN 和中国品牌乔丹体育公司的商标侵权案成立，中国乔丹的 25 类商标和图形被判定侵权，宣布撤销。





公开资料显示，争议商标是由乔丹体育于 2007 年 4 月 26 日申请注册，2010 年 4 月 21 日获准注册，可使用于服装、鞋等第 25 类产品上。





最高人民法院裁定，乔丹体育明知迈克尔·乔丹在我国具有长期、广泛的知名度，仍然使用“乔丹”申请注册争议商标，容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在代言、许可等特定联系，损害了再审申请人的在先姓名权。





2012 年乔丹体育筹备上市，就在此时远在大洋彼岸的迈克尔·乔丹也一直在关注这个中国品牌，就在乔丹体育等待上市之际，篮球之神向国家工商行政管理总局商标评委会申请，要求撤销乔丹体育的 78 个注册商标。不过很遗憾，商标评委会最终认定乔丹体育商标合理合法，可以继续使用。





“篮球之神”当然不会就此放弃，谁知道这场官司一打便是 8 年之久，直到今天法院宣布乔丹体育败诉。





不过，乔丹体育发布声明，称此次判决的（图形+文字）商标系公司注册时间未超过5年的组合商标，该商标的撤销判决不会影响公司现有商标的正常合法使用。





不知道“真假”乔丹一事，是否还会有后续。