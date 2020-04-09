watchOS 6.2.1发布：修复FaceTime问题

乔纳森森森 发表于: 04-09 12:22:36
来自 威锋网页版
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主要修复FaceTime音频问题。

苹果今天向用户发布了 watchOS 6.2.1，带来了与 FaceTime 特别相关的错误修复和性能改进。在昨天发布 iOS 13.4.1 和 iPadOS 13.4.1 之后，苹果也向 Apple Watch 发布了类似的更新。

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watchOS 6.2.1 包含 FaceTime 音频错误的修复程序。苹果表示：


修复了运行 watchOS 6.2 的设备无法加入运行 iOS 9.3.6 及较早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 及较早版本设备的 FaceTime 音频通话的问题。


苹果上个月向公众发布了 watchOS 6.2，将 ECG 和不规则的心律功能带入到新的国家，并提供了应用内购买支持。


要将 Apple Watch 更新为 watchOS 6.2.1，可以在 iPhone 上打开 Apple Watch 应用，然后依次点击通用和软件更新。你还可以通过以下方法直接从 Apple Watch 更新：打开“设置”应用，然后依次点击“通用”和“软件更新”。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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zhylwyhc
沙发

沙发🛋️

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
yikuanwell
板凳
刷不出来更新啊！！！
5小时前
来自 威锋网页版
天太热剪个头
地板

现在测试版到6.2.5 和13.4.5了……

4小时前
来自 iPhone 6S Plus
冷笑的泰莱莎
4 楼

手表是Facetime音频吧？在国内应该没有？

3小时前
来自 iPhone XS
诗意栖居
5 楼

唉，已经更新。

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max