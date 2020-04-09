watchOS 6.2.1发布：修复FaceTime问题

苹果今天向用户发布了 watchOS 6.2.1，带来了与 FaceTime 特别相关的错误修复和性能改进。在昨天发布 iOS 13.4.1 和 iPadOS 13.4.1 之后，苹果也向 Apple Watch 发布了类似的更新。





watchOS 6.2.1 包含 FaceTime 音频错误的修复程序。苹果表示：





修复了运行 watchOS 6.2 的设备无法加入运行 iOS 9.3.6 及较早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 及较早版本设备的 FaceTime 音频通话的问题。





苹果上个月向公众发布了 watchOS 6.2，将 ECG 和不规则的心律功能带入到新的国家，并提供了应用内购买支持。





要将 Apple Watch 更新为 watchOS 6.2.1，可以在 iPhone 上打开 Apple Watch 应用，然后依次点击通用和软件更新。你还可以通过以下方法直接从 Apple Watch 更新：打开“设置”应用，然后依次点击“通用”和“软件更新”。