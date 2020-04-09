去换新AirPods换到更新固件？无法正常使用

乔纳森森森 发表于: 04-09 12:03:27
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这就很“迷”了。

近日有国外用户透露，在苹果售后换新 AirPods 后，出现了这么一件有意思的事情。该用户称会收到运行 2D3 固件的 AirPod，但该固件不是公开发布的 AirPods 固件版本。

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需要注意的是，使用更换后的 2D3 固件 AirPod（单个）的客户无法将其与现有的未替换的 AirPod（单个）配对，从而使得“AirPods”无法一起使用。


据Reddit上的用户称，在一周的时间内与苹果的支持人员大概进行了 10 个小时的交谈后，发现 2D3 AirPod 问题似乎普遍存在，并且鉴于苹果的团队目前多数正在在家工作，因此尚无关于此问题解决方案的消息。苹果可能会发布新的 2D3 固件来解决该问题。


在发布新固件之前，暂时还没有解决方案，但是在某些情况下，苹果的支持团队已用运行较旧固件的新功能集来替换受影响的替换产品“AirPods”。但是，这似乎并不普遍，并且仍有一些人还在试图解决这个问题。


这似乎是一个主要影响拥有第二代“ AirPods”用户的问题，但是有一些拥有 AirPods Pro 的客户也报告受到了影响。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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水之北
沙发

简单来说就是置换的AirPod是内测版固件

5小时前
来自 iPhone XS
wangfget
板凳
连续三天，我的airPods 2右耳机，第二天显示电量是0，重新拿出后再放进盒子，电量立马到43%。
4小时前
来自 威锋网页版
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sl4pc
地板

遇到过几次，睡之前明明有电，第二天睡醒就全空了，戴着一点反应都没有，还以为坏了……

4小时前
来自 iPhone XS Max
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小丁12345
4 楼

我的一直都是2A364，怎么更新不了

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
帝皇至尊大主宰
5 楼
我只是个路过的威锋老粉~~~~~~
4小时前
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wangzhizhuo
6 楼
引用 @wangfget 的回复
连续三天，我的airPods 2右耳机，第二天显示电量是0，重新拿出后再放进盒子，电量立马到43%。
真伪需要重新鉴别
3小时前
来自 威锋网页版
wangzhizhuo
7 楼
引用 @sl4pc 的回复

遇到过几次，睡之前明明有电，第二天睡醒就全空了，戴着一点反应都没有，还以为坏了……

真伪需要重新鉴别
3小时前
来自 威锋网页版
taylor654
8 楼
引用 @wangzhizhuo 的回复
真伪需要重新鉴别

电池原因

3小时前
来自 iPhone XR
薛之谦1
9 楼

😂😂

3小时前
来自 iPhone XR
kratos456
10 楼

pro半年没到就出现两次右耳叹号

3小时前
来自 iPhone X
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