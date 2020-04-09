去换新AirPods换到更新固件？无法正常使用

近日有国外用户透露，在苹果售后换新 AirPods 后，出现了这么一件有意思的事情。该用户称会收到运行 2D3 固件的 AirPod，但该固件不是公开发布的 AirPods 固件版本。





需要注意的是，使用更换后的 2D3 固件 AirPod（单个）的客户无法将其与现有的未替换的 AirPod（单个）配对，从而使得“AirPods”无法一起使用。





据Reddit上的用户称，在一周的时间内与苹果的支持人员大概进行了 10 个小时的交谈后，发现 2D3 AirPod 问题似乎普遍存在，并且鉴于苹果的团队目前多数正在在家工作，因此尚无关于此问题解决方案的消息。苹果可能会发布新的 2D3 固件来解决该问题。





在发布新固件之前，暂时还没有解决方案，但是在某些情况下，苹果的支持团队已用运行较旧固件的新功能集来替换受影响的替换产品“AirPods”。但是，这似乎并不普遍，并且仍有一些人还在试图解决这个问题。





这似乎是一个主要影响拥有第二代“ AirPods”用户的问题，但是有一些拥有 AirPods Pro 的客户也报告受到了影响。