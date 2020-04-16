硬核科普，手机拍照“国产品牌”是如何坐上头把交椅的？

贾斯丁·笔伯 发表于: 04-09 15:05:57
来自 威锋网页版
1197
10
只看作者
论拍照，华为凭什么登顶安卓阵营？

随着科技的进步，手机相机从最初的30w像素，进化到了现在的1200w、4800w、6400w甚至是1亿像素。


现在的手机最大的卖点似乎已经变成了相机，连千元机都开始凑热闹，纷纷用起了6400w像素的相机，不然总感觉落后的不行。


image

参数美丽，实际体验就好了吗？


同样采用IMX380的魅族15，表现就比魅族16系列，华为Mate20系列差的多。为什么同样的参数，拍照体验却天差地别，难道我们都被“虚假宣传”骗了吗？


凭什么华为稳坐手机拍照第一名，参数之外还有什么呢？


image※来自华为官网的P40 Pro 10X长焦镜头拆解示意图


image

不同于表象，智能手机的相机模组实际是由 主板（CPB）+CMOS（SENSOR）+固定器（HOLDER）和镜头（LENS）组成。上图是CMOS实物图，我们常说的1200w像素，实际上就是CMOS的分辨率。

（图片源自网络）

数码圈常说的IMX363、IMX586、IMX600实际上是CMOS的型号名称



image镜头分解示意图（图片源自网络）


一个相机镜头，往往是由多片镜片组成的（镜片分树脂玻璃两种材质，玻璃光学性能通常更好）。镜片越多，对于光线的聚焦能力越强，成像的对比度就越高。5P镜头就能满足日常使用需求，iPhone系列很早已经用上了6P镜头。


但是也不是越多越好，通常取一个平衡的数量。由于镜片都是机器打磨，不同组合的镜片形状不同，所以会出现公差的问题。公差会带来光轴偏移，镜片数量越多，问题越严重，对厂商的品控、优化能力要求极高。

image大底大光圈虚化效果强劲，进光量更足，画面亮度更高。但是如果镜片品质控制不好，就会出现严重的边缘劣化和畸变情况。（图片源自网络）


但是普通消费者对这些细节问题感知不强，而这些细节恰恰是手机成本大头来源，所以性价比越高的手机，通常品控和选料也会相应的放低。这些细节决定了一款手机的做工水平。


CMOS就等于人的眼睛。CMOS越大，能够“”看到“”的东西也就越多，画面就越，也就是我们常说的“底大一级压死人”。但是由于手机的空间限制，超过9mm的手机都非常厚了，所以手机拍照在先天上就是不如相机的。


旗舰手机在镜片、CMOS成本都充足的情况下，P20 Pro是如何将三星、苹果打个措手不及？

image

豪赌一把，RYYB来了


上图是目前手机CMOS的两种主流排列方式，两者之间在原理上相近，但是一个方案偏激，一个方案更加保守。


image最主流的RGGB（iPhone、三星、OV、小米）拜耳阵列


相信大家对“柯达影像”这个公司并不陌生。RGGB的拜耳阵列，就是柯达影像的影像科学家Bryce Bayer发明的。他根据人眼的构造，发现了人类眼睛对于红绿蓝三原色中的绿色敏感度最高，设计了CMOS上分覆盖的1红色2绿色1蓝色滤镜的拜耳阵列。该阵列可以将CMOS收集到的灰度信号转化为彩色信息，从而使得相机成像效果最接近人眼所观测到的颜色。


拜耳阵列的工作原理


由于CMOS本身只能收集到“强度”不同的电信号，原始图像是黑白的。为了让相机最终能输出彩色的信息，就要通过CMOS上方覆盖的三原色滤镜来过滤不要的颜色，留下需要的色彩


在镜片过滤掉会影响成像效果的红外光紫外光，只留下我们需要的可见光谱。在2x2的像素网格中，除了红色、绿色、蓝色以外的颜色会被过滤掉


image由于透明的物体，只允许和自己颜色一致的光线通过，所以不同颜色的滤光片，可以过滤掉其他颜色，只留下红绿蓝三色的光线。而CMOS可以根据滤光片的位置，将收集到的不同强度的电信号转化，从而得到我们看到的彩色画面


（不懂为什么红色滤光片只能通过红色的朋友，你的初中物理需要重新学习）


拜耳阵列的缺陷


由于CMOS面积有限，进来的光线本来就很少（这也是为什么夜间拍摄画面亮度暗的原因），一个2X2的像素点之间，红色只能收集红色光，绿色只能收集绿色光，而其他颜色的光线就全部被损失掉了。就会折损掉一定的光线强度


那么，为什么是红蓝绿的光学三原色呢？（色彩三原色是另一个概念）


image

因为不同比例的颜色相加，能够得出不同的色彩


image独一无二”的RYYB排列（华为）


拍照的时候，光线一暗，我们就拍不清楚画面。2016年，三星S6正式开启了“夜视仪”时代，三星旗舰手机在夜间拍照中风头一时无两，甚至能够在极度黑暗的情况下拍到肉眼看不见的画面。


2018年，华为和索尼联合研发的IMX600 CMOS上市，在4000w像素，1/1.7英寸，1.0um单位像素的基础上，豪赌了一把，用了谁也想不到的RYYB阵列。同年P20 Pro横空出世，宣告着外国厂商“垄断”手机拍照排名时代的结束。

image底大一级压死人？那我就比你大两级（图片源自网络）


image

和RGGB相比，RYYB在2X2像素上分布的是2黄色、1红色、1蓝色，直接替换掉了绿色。RYYB的黄色像素点上可以同时通过绿色、红色两种光线。而滤光片上的红色，其实是洋红，能够通过红色、蓝色两种光线，蓝色是青色，能够通过绿色和蓝色。


此举让RYYB在进光量上比RGGB提升近40％。让P20 Pro的极限ISO达到了iPhone XS Max的64倍。


大底、高像素、高进光量直接让华为坐稳手机拍照头把交椅，很长一段时间都没有被友商打破。


RYYB的优点，同时也是自己最大的缺陷


RYYB保留了红光和蓝光，用黄光替换了绿光，进光量的确是激增。但是最终CMOS合成彩色画面，还是需要红蓝绿三色，所以只能通过算法在机内运算，“猜出”原本的绿色。此举对ISP算力要求极高，并且算法也不是容易解决的问题，一不小心就会翻车。


为了避免侵权，我们用简单的图示来模拟下色偏。

image随着时间的推进，RYYB的色彩算法已经日趋成熟，IMX600超前的硬件构想，在过去2年后仍然没有被完全超越。


虽然RYYB带来了全新的构思，但是其复杂的算法和高昂的定制费用，注定了其不会变成业界主流。


2020年，“把IMX600交给其他厂家，他们能做的更好”这句话仍然没有应验，或许跟风能让你成为业界一流，但是永远无法成为世界顶尖。




  • 注：文中未标示的内容，未获授权请勿转载。





编辑于 2020-04-09 15:45:47

希望看到更多“硬核”科普吗？
截止时间： 2020-04-16 00:00:00 最多选项： 1个（单选）
48
参与人数
本文著作权归 @贾斯丁·笔伯 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(10)
只看作者
正序查看 倒序查看
ZXCVoo
沙发
虽然不在意摄像头的参数，看也看不懂，但是码这么多字也不容易，给个赞
3小时前
来自 威锋网页版
frankbaijia
板凳

学习了

3小时前
来自 iPhone 6 Plus
bigmessi
地板

华为拍照确实牛一些

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
bryantyanco
4 楼

一个姑娘胸很大，长得很漂亮！但不能生育！这就是现在手机的发展潜力！

2小时前
来自 iPhone 11
小丁12345
5 楼

因为都是国外的技术

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
kelude008
6 楼
继续舔
2小时前
来自 威锋网页版
xiaoyao20080116
7 楼

牺牲了原色，就为增大暗光拍摄能力，值吗？大部分人暗光时使用相机的概率有多少呢？靠所谓强大的算法猜绿色，即便如此还是达不到真实颜色，再通过算法（美颜）来优化照片，搞得色调要么过曝惨白要么浓的过分，美其名曰“讨喜”，真是恶心坏了。。个人认为自带相机就应该真实可靠，因为美化效果可以通过各种APP来实现。iphone可以通过软件处理做到“讨喜”，华为可以通过处理做到“真实”吗😳

2小时前
来自 iPhone 11
查看1条回复
weijian_chen
8 楼
嗯不错
2小时前
来自 威锋网页版
zxy51320
9 楼
引用 @xiaoyao20080116 的回复

牺牲了原色，就为增大暗光拍摄能力，值吗？大部分人暗光时使用相机的概率有多少呢？靠所谓强大的算法猜绿色，即便如此还是达不到真实颜色，再通过算法（美颜）来优化照片，搞得色调要么过曝惨白要么浓的过分，美其名曰“讨喜”，真是恶心坏了。。个人认为自带相机就应该真实可靠，因为美化效果可以通过各种APP来实现。iphone可以通过软件处理做到“讨喜”，华为可以通过处理做到“真实”吗😳

田忌赛马也不失为一种好的策略啊，国产机怎么说也算做出一点成绩了
1小时前
来自 威锋网页版
手机锋友tf3maj9
10 楼

虽然华为的色彩光感强一些，但真的很失真，跟苹果手机拍出的原色的立体感完全不同。华为拍出的及如同平面，苹果更立体更真实。

40分钟前
来自 iPhone 11