可能取代 G 系列的 LG 新机将搭载曲面屏和三摄设计

虽然 LG 手机已经在 2018 年退出中国市场，但这家韩国厂商所制造的智能手机在全球仍然具有一定保有量，其最新发布于今年二月份的 LG V60 ThinQ 不仅带来了 mmWave 和 sub-6GHz 双 5G 频段支持，而且还可以搭配「双屏幕配件」实现双屏体验。





除了高端的 V 系列，定位稍低 G 系列同样在 LG 手机历史上有过浓墨重彩的一笔：发布于 2013 年的第二代 LG G2 开创性地采用了「左右窄边框」+ 背面按键的设计；2016 年的 LG G5 则在一体化设计的浪潮下，反其道而行之地采用了「模块化设计」，提供了插拔式电池模块、拍照精灵模块、Hi-Fi DAC 模块、B&O Play 耳机模块等。









但这种创新并没有为 LG G 系列带来销量的提升，甚至最近有传闻表示 LG 考虑取消 G 系列，转而采用新品牌来运营其中端产品线，或推出搭载高通骁龙 7 系处理器的中端机型。在此之后，LG 发布了一份不置可否的声明，未证实也未否认此传闻。





而在最近的新闻稿中，LG 正式公布了即将推出的新手机的设计稿，官方表示：「即将推出的智能手机采用新的简约设计语言，旨在向自然界致敬。」









从这两张设计手稿来看，LG 的新手机将采用正面全面曲面屏和后置多摄的设计，镜头的排列在官方口中被称之为「Raindrop（雨滴）」：「与如今大多数智能手机所采用的矩形摄像头排列设计不同，LG 的新手机背面的三枚摄像头将采用按照大小顺序依次排列的设计，（这种设计）旨在唤醒雨滴的想象。」









此外，LG 的新手机还将采用「3D Arc」的设计语言，手机正面的曲面屏和后盖将构成新的对称弯曲效果，从而营造更加讨喜的视觉效果和手机手感。关于这部可能取代 G 系列的 LG 新机可能在 5 月中旬推出，搭载高通骁龙 7 系处理器，并且支持 5G 和 Dual Screen 配件。





编辑于 2020-04-09 13:27:40