因疫情影响Emoji 14.0将延迟发布

Unicode 联盟今天宣布，由于新冠疫情的影响将推迟 Emoji 14.0 的发布。该消息是在其博客文章中宣布的，其延迟归因于“开发人员将表情符号整合到手机中的时间”。





正如相关人员在 Twitter 上解释的那样，这意味着第 14 版引入的新表情符号要等到 2022 年才会出现在主要平台上，而不是 2021 年。新的表情符号通常在秋天加入到 iOS 和 Android 中，因此这种延迟会将发布时间推迟六个月，可能从 2021 年秋季到 2022 年春季之间发布。





Unicode 联盟已经完成了 117 个新表情符号的发布，并将作为 Emoji 13.0 版本的一部分在今年进入到主要平台。这些新的表情符号包括“意大利手”，忍者，身体解剖部位，含泪的笑脸，变相的脸，新动物，食物，给婴儿喂奶的父母等等。





Emoji 13.0 的发布仍在按计划进行，我们可以预期这些更新将在今年秋天的某个时候出现在 iPhone，iPad 和 Mac 上。





编辑于 2020-04-09 11:37:48