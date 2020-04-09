macOS 10.15.4补充更新发布：修复一系列bug

苹果今天已经发布了 macOS Catalina 10.15.4 的重要补充更新，该更新带来了 FaceTime 错误修复，MacBook Air 2020 改进等功能。





苹果上周向公众发布了 macOS Catalina 10.15.4 正式版，支持 iCloud Drive 文件夹分享，Apple Music 同步歌词等。从那时起，用户就对该更新的稳定性提出了一些抱怨，这也是今天的补充版本旨在解决的问题。





苹果表示，今天的 macOS Catalina 10.15.4 补充更新包括一个FaceTime错误的修复程序，以及一个“您可能反复收到 Office 365 帐户的密码提示”的问题。还包括了对 2020 款 MacBook Air 的改进以及对所有 Mac 机型的 USB-C 性能增强。





macOS Catalina 10.15.4 补充更新：



