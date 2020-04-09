macOS 10.15.4补充更新发布：修复一系列bug

乔纳森森森 发表于: 04-09 10:35:54
来自 威锋网页版
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如果之前遇到bug较多的话，不妨更新。

苹果今天已经发布了 macOS Catalina 10.15.4 的重要补充更新，该更新带来了 FaceTime 错误修复，MacBook Air 2020 改进等功能。

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苹果上周向公众发布了 macOS Catalina 10.15.4 正式版，支持 iCloud Drive 文件夹分享，Apple Music 同步歌词等。从那时起，用户就对该更新的稳定性提出了一些抱怨，这也是今天的补充版本旨在解决的问题。


苹果表示，今天的 macOS Catalina 10.15.4 补充更新包括一个FaceTime错误的修复程序，以及一个“您可能反复收到 Office 365 帐户的密码提示”的问题。还包括了对 2020 款 MacBook Air 的改进以及对所有 Mac 机型的 USB-C 性能增强。


macOS Catalina 10.15.4 补充更新：


  • 修复了运行 macOS Catalina 10.15.4 的 Mac 电脑无法加入运行 iOS 9.3.6 及较早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 及较早版本设备的 FaceTime 通话的问题
  • 解决了可能重复收到提示输入 Office 365 帐户密码的问题
  • 修复了 MacBook Air（视网膜显示屏，13 英寸，2020 年推出）在使用“设置助理”过程中或断开并重新连接 4K 或 5K 外部显示器时可能死机的问题
  • 解决了 Mac 的 USB-C 端口可能无响应的问题
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手机锋友3mak5jb
沙发

有没有谁遇到MacBook Pro16寸开pd15虚拟机有电流声的情况？

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
钧息
板凳

我的习惯是，iphone和macbook不第一时间升级系统，先等等，瞅瞅有没有什么问题再说，反正不升级也能正常使用。

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
查看2条回复
冷笑的泰莱莎
地板

Iris Plus 655核显玩一些游戏会彩虹圈的BUG还没修复。

1小时前
来自 iPhone XS
小鸡哥哥T
4 楼
引用 @钧息 的回复

我的习惯是，iphone和macbook不第一时间升级系统，先等等，瞅瞅有没有什么问题再说，反正不升级也能正常使用。

机智
59分钟前
来自 威锋网页版
国产俏布斯
5 楼

15款15寸顶配，升级后两个文件夹拖文件极其缓慢，访达快速点击内容跳转的慢，全局搜索文件以前瞬间就显示，现在缓慢好几秒才一个一个出现。 真是醉了

36分钟前
来自 iPhone 6S
machofish123
6 楼
引用 @钧息 的回复

我的习惯是，iphone和macbook不第一时间升级系统，先等等，瞅瞅有没有什么问题再说，反正不升级也能正常使用。

mac可以等，iphone的话新机型就不用等了，早升早享受，能有什么问题

13分钟前
来自 iPhone 11