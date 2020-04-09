早高FENG：Switch在日停货/苹果招聘1000名暑期实习生

▎《赛博朋克 2077》不延期





刚刚登上波兰市值最高公司的 CDPR 表示，疫情不会对其今年的大作《赛博朋克 2077》发售产生影响。该公司总裁 Adam Kiciński 对外再次确认《赛博朋克 2077》将在今年9月发售。他提到：“自 3 月中旬以来，我们一直在家办公，同时确保所有业务的连续性。我们的目标没有改变；首先，我们打算在 9 月推出《赛博朋克 2077》”。





▎Switch 在日停货





据外媒报道，任天堂公司将在日本国内停止售卖任天堂 Switch 系列游戏机。随后，日本任天堂公司也在其官方账号上证实了这个消息。该公司还表示，此前已经下单购买 Switch 系列的顾客，依然能够按时拿到他们的游戏机。这一消息可能会让本就因缺货而涨价的 Switch 进一步涨价，目前续航版 Switch 在国内已经卖到 4000 元。





▎苹果招聘 1000 名暑期实习生





由于疫情的影响，许多公司都将暑期实习机会转移到了网上，苹果公司向 Axios 透露，它计划雇用超过 1000 人的在线和面授实习生，并在一份声明中承诺：“向我们的实习生提供与我们正在向所有其他人员提供的预防措施和照顾一样的保护，作为正在进行的 COVID-19 应对措施的一部分。”





▎法拉第未来将转型





近日，法拉第未来 Faraday Future(FF)宣布，将转型为一家智能汽车制造解决方案的供应商，可提供电动汽车的制造、设计、交付等服务，以及提供智能驾驶技术等技术支持。法拉第未来(Faraday Future)总部位于美国洛杉矶 ，全球员工规模为超过 1000 人 ，在开发首款电动车产品，其将特斯拉作为标杆和目标，其创始人在乐视网创始人贾跃亭。



