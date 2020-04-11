华为P40系列4199起售，三款机型国内正式发布

去年推出的P30/P30 Pro系列在国内大受好评，总销量超过2000w台。P40/P40 Pro系列会是你的菜吗？









两年前，P20 Pro上搭载了业界独一份的RYYB相机传感器IMX600，如此冒险的举动，直接让P20 Pro系列打破苹果、三星在手机拍照方面的拉锯战。在2年的时间里，P/MATE双系列一发布总能刷新DXO手机机拍照排行榜全新记录。





本次P40 Pro击败OPPO FIND X2，以总分128分夺下业界第一，DXO称P40 Pro在静态拍摄方面是有史以来表现最好的手机。

由于P40 Pro超广角方面继承了MATE30 Pro上的电影镜头，用超广角宽度换超高质量的画质，使得单项评分仅拿到39分。你是喜欢超大的广角，还是喜欢更高质量的画质呢？

DXO MARK手机拍照排行榜





P40 Pro售价5988起，对比起去年5588的起步价略有上涨

小屏旗舰P40 4488起步，网友表示不能接受，你怎么看？

这次还有“超大杯”的P40 Pro+，7988的起售价不便宜。由于镜头还需要持续调教，预计在6月正式发售。

其实P40 Pro+的售价还不是最贵的，面向企业用户的智慧屏X65来啦





除此之外，还发布了Watch Gt2 42mm、Sound X的全新配色，对P40/P40 Pro系列你怎么看？







