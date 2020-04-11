华为P40系列4199起售，三款机型国内正式发布

贾斯丁·笔伯 发表于: 04-09 09:27:33
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超感知影像，除了P40系列还有更多

去年推出的P30/P30 Pro系列在国内大受好评，总销量超过2000w台。P40/P40 Pro系列会是你的菜吗？


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两年前，P20 Pro上搭载了业界独一份的RYYB相机传感器IMX600，如此冒险的举动，直接让P20 Pro系列打破苹果、三星在手机拍照方面的拉锯战。在2年的时间里，P/MATE双系列一发布总能刷新DXO手机机拍照排行榜全新记录。


本次P40 Pro击败OPPO FIND X2，以总分128分夺下业界第一，DXO称P40 Pro在静态拍摄方面是有史以来表现最好的手机

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由于P40 Pro超广角方面继承了MATE30 Pro上的电影镜头，用超广角宽度换超高质量的画质，使得单项评分仅拿到39分。你是喜欢超大的广角，还是喜欢更高质量的画质呢？

imageDXO MARK手机拍照排行榜


imageP40 Pro售价5988起，对比起去年5588的起步价略有上涨

image小屏旗舰P40 4488起步，网友表示不能接受，你怎么看？

image 这次还有“超大杯”的P40 Pro+，7988的起售价不便宜。由于镜头还需要持续调教，预计在6月正式发售。

image其实P40 Pro+的售价还不是最贵的，面向企业用户的智慧屏X65来啦


除此之外，还发布了Watch Gt2 42mm、Sound X的全新配色，对P40/P40 Pro系列你怎么看



P40/P40 Pro系列的售价你怎么看？
截止时间： 2020-04-11 00:00:00 最多选项： 1个（单选）
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421467465
沙发

爱国税

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
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华铭Sean
板凳

隔壁因为国内外价差都掐起来了，好不热闹

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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微笑的冷风
地板
P40标准版太贵了，配置还低，要买标准版不如选小米10。
2小时前
来自 威锋网页版
iJackDai
4 楼

中杯价格太高了，大杯价格最好 超大杯一般

2小时前
来自 iPhone XS Max
yaxiyaoda
5 楼

太香了！我选12。

2小时前
来自 iPhone XS Max
小小小小龙龙龙
6 楼

国外降价国内涨价就离谱

2小时前
来自 iPhone 11
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wuailimin
7 楼
引用 @421467465 的回复

爱国税

就不理解像你这样的，人家逼你买了？人家拍照有口碑的，卖贵点怎么了，而且，你苹果都买了，华为有那么贵？
2小时前
来自 威锋网页版
Meetw
8 楼

预计一大波知识量不够的要说国内外啊价格差距了，没文化还无脑跟风真可怕

2小时前
来自 iPhone XS Max
手机锋友f3x9ca6
9 楼
引用 @华铭Sean 的回复

隔壁因为国内外价差都掐起来了，好不热闹

外高内低可让一些人感动的稀里哗啦
2小时前
来自 威锋网页版
怀念2011
10 楼

去年999欧元买128G的p30pro

国内5499买128G的p30pro

🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

今年999欧元买256G的p40pro5G

国内6499买256G的p40pro5G

难道国人不会算账吗？欺负自己人的本事，我只看好你华为！！！

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
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