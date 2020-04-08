三星正开发旗舰平板：11英寸和12.4英寸

外媒的一份报告表明，三星正在研发其 Samsung Tab S6 后续机型，而且新款机型将配备更大的屏幕。





消息称三星目前正在开发两款型号，分别为 11 英寸和 12.4 英寸，每款型号都会有 Wi-Fi 和蜂窝版本。相比 Tab S6，新机将对相机，电池和处理器等方面进行提升，并具有比 S6 的 15W 更快的快充能力。预计即将推出的机型将运行 Android 10，并且采用 One UI 2.1 或更高版本，而 Galaxy Tab S6 本身最近才收到这一更新。





三星凭借其当前的旗舰机型 Galaxy Tab S6，为 Google 用户提供了出色的 Android 平板电脑体验和出色的桌面体验，尤其要归功于 Samsung Dex，这对于希望摆脱传统计算机的人们来说是一项关键功能。它启用了熟悉的桌面用户界面，将其与键盘和鼠标配对时，可以代替许多用户日常使用的 PC。可以完成诸如编写文档和学校论文之类的任务，或者进行轻松的照片和视频编辑。





即将推出的旗舰机型可能会命名为 Samsung Galaxy Tab S7，尽管三星可能会决定朝着不同的，简化的命名方向发展。