B站宣布和索尼音乐合作：可在网站看其MV

哔哩哔哩（下简称 B 站）今天上线的一则页面显示，索尼音乐娱乐已正式与 B 站达成战略合作。从即日起，用户可以在 B 站观看索尼音乐娱乐旗下曲库 MV。





相关专题页回顾了索尼音乐历史上推出的一众经典专辑，同时也公布了即将在B站上线 MV 的艺人名单。





在官宣合作页面引言中，提到了索尼音乐拥有的资源，如 Columbia Records、 RCA Records、 Epic Records、 Arista Records 在内的众多厂牌，Michael Jackson、 Bob Dylan Beyonce、 Mariah Carey、Justin Timberlake、 Travis Scott等等音乐家，蔡依林、莫文蔚、许茹芸、黄绮珊、彭佳慧、王若琳、A-Lin、周兴哲等歌手艺人等。





这并不是 B 站第一次布局音乐内容。在 2019 年年末，B 站还推出了一项名为“音乐星计划”的音乐人招募公告。今年初，B 站还与 QQ 音乐达成战略合作。





编辑于 2020-04-08 20:19:07