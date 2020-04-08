三星将发布中端 5G 机型 Galaxy A71：矩形四摄/居中打孔屏

尽管三星手机在国内销售额低迷，三星 Galaxy A 系列是消费者较喜爱的产品线，可以通过较实惠的价格享受旗舰级功能。三星官方曾明确表示，Galaxy A 系列除了能获得旗舰机型下放技术外，还会率先加入“黑科技”。去年底，三星向国内市场投放该系列首款 5G 手机产品 Galaxy A90 5G，得到了较好的市场反馈。





近日据 Pricebaba 报道，三星首次搭载微距镜头的手机之一 Galaxy A71 5G （ 8+128GB 版本）将很快在国内上市，售价 3500 元。





该网站曝光了 Galaxy A71 5G 的外观和部分关键参数。Galaxy A71 5G 拥有蓝、黑、白三配色，搭载 6.7 英寸 Infinity-O Super AMOLED 居中打孔屏，处理器为三星自主研发的 Exynos 980，拥有 4370 mAh 大电池且支持最高 25W 快充；后置矩形四摄（6400万主摄+1200万超广角+500万微距+500万景深），前置 3200 万像素摄像头。其余参数包括拥有 3.5mm 耳机接口和支持蓝牙 5.0 技术等。





Galaxy A71 5G 已经取得 3C 认证且登上工信部网站，相信距离真机发布时间不会太久。结合配置和售价，你会选择即将上市的 Galaxy A71 5G 吗？

















编辑于 2020-04-08 16:20:32