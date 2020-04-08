经过半年的调查，BOSE 称固件不会影响耳机降噪性能

MarcusKei 发表于: 04-08 15:20:00
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还是不信的话，你也可以选择降级。

「计划报废」作为消费主义下的一种商业策略，是厂商们刺激市场需求的惯用手段之一。


最知名的例子是上世纪 20 年代由德国欧司朗（Osram）、英国电器行业联合会（Associated Electrical Industrie），以及美国通用电气（General Electric）组成的太阳神卡特尔联盟（Phoebus cartel），他们将生产的灯泡寿命控制在 1000 小时，目的是将置换费用转嫁给消费者，促使他们不得不在一定期限内重复购买新灯泡。


类似的现象还发生在了汽车、电子产品等行业。以耳机为例，许多购买降噪耳机的用户都表示在更新至新固件之后，耳机的降噪性能会有不同程度的下降，例如索尼的旗舰降噪耳机 WH-1000XM3 在 2018 年 12 月份更新了 4.1.3 固件之后，许多用户就反馈称耳机的降噪性能减弱了，尤其是针对人声频率的部分。无独有偶，BOSE 的 QC35 系列也遇到了这个「问题」，最早在 2017 年时，第一代 QC35 就遭到国外消费者的投诉，称新固件影响了耳机的降噪性能，而两年后的 2019 年，QC35 II 在推送了 4.5.2 固件更新之后，这个问题又再次出现。


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为了打消用户的疑虑，去年 BOSE 称将对这个问题展开调查。如今半年过去了，在国外的 BOSE 官方论坛中，BOSE 公布了「固件是否会影响耳机降噪性能」的调查结果：「当我们推出 QC35 系列降噪耳机时，我们为其设定了严格的降噪性能规格。」「通过我们的这段时间的调查和测试，我们相信固件（4.5.2）不会影响耳机的降噪性能。」


在这篇发表于论坛的正式回复中，BOSE 详细介绍了他们的调查和测试过程。首先他们从在多款运行不同固件的耳机以及遭到退货的耳机中进行测试，甚至还派出了工作人员到用户家中进行实地调查，了解他们使用耳机的情况。


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在调查的十只耳机中，BOSE 表示其中八只的降噪性能是正常的，而有一只之所以没有获得完整的降噪性能是因为该用户没有正确安装耳罩，另外一只则是因为使用这款耳机的用户没有正确存放而出现了机械损坏，从而导致降噪性能的下降。


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BOSE 同时表示他们将在之后限时开放固件降级的功能，其中 QC35 支持降级至 2.5.5，QC35 II 支持降级至 4.3.6。如果你读完这篇调查报告之后，仍然觉得是新固件影响了耳机的降噪性能，那就要抓紧时间对耳机固件进行降级了。



编辑于 2020-04-08 15:24:42

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李冬妮
沙发

快报废了才知道还能升级固件

2小时前
来自 iPhone 7 Plus
chAn_9102
板凳

强烈要求苹果对耳机也开放手动升级降级的功能或者降噪等级调整，一个耳机而已，让用户根据自己的需求选择升不升级就好，难不成耳机不升级还能有安全性问题？银行卡被盗刷？通话被窃听？不升级它耳机还能炸了不成？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
SUB_MIST
地板
QC30呢
1小时前
来自 威锋网页版
WeiHo8
4 楼

商家联盟普遍认为不女干的商家不是一个好商家

1小时前
来自 iPhone X
jerrtime
5 楼
索尼xm3什么时候可以降级就好了
27分钟前
来自 威锋网页版