Switch国行《马力欧网球》和《歧路旅人》送审

国行 Switch 推出以来一直因为游戏少而备受诟病，好消息是今天又有两款游戏送审，这意味着日后国行用户的游戏库将会慢慢变得充实。





今天上海新闻出版局官网办理结果公告显示，《马力欧网球：王牌》、《歧路旅人》两款Switch游戏出现在了著作权授权合同登记申请信息中，处理结果显示“准予许可”，也就是我们平常称的“送审”。





这两款游戏此前的海外版均大受好评，是口碑颇佳的游戏。《马力欧网球：王牌》是《马力欧网球》系列第 8 作，支持 4 人对战，还加入联网的淘汰赛模式，会获得额外的游戏奖励。包含剧情模式，支持 Joy-Con 体感操作。《歧路旅人》则是由 Square Enix 和 ACQUIRE 开发的电子角色扮演游戏，游戏的故事发生在奥鲁斯特拉大陆，玩家需要扮演出身迥异，各怀绝技而又各有所求的八名旅人中其中一人，踏上他/她的旅途。





除了这两款游戏之外，目前市场大热的《健身环大冒险》之前也已经送审。通过审核后，玩家就可以玩到国行版的 Switch 新游戏了。



