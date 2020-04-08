被低估的“绿厂”，被低估的FIND X系列

2018年6月，OPPO带来了极具创造力的FIND X，也宣告着沉寂三年的FIND系列正式复苏。

“FIND X,FIND MORE”





不知道大家是否还记得10年前的手机市场，那时候的手机市场百花齐放，直板、翻盖、滑盖、双向滑盖、旋转键盘，各种ID设计层出不穷。





透明键盘的LG GD900

侧滑全键盘的N97，NOKIA手机业务没落的开始

安卓、IOS设计“鼻祖”PALM，同时也是世界第一个用上无线充电“点金石”的手机品牌





BlackBerry Bold 9900

“最大”升降模块手机，注定被时代“抛弃”的全面屏过渡设计





在07年，第一代iPhone发售，宣告了手机开启了新纪元。在这之间，并没有人能想到，一款手机居然可以抛弃键盘，全靠屏幕触摸操作。如NOKIA这样垄断手机市场的业界巨头，也在手机进化路上失去方向，在时代的潮流中消失的“无影无踪”。

在三星玩塑料玩的乐此不疲的时候，iPhone4开创性的使用了“金属中框＋双面玻璃”的全触摸屏设计无疑是超前的，时至2020年，手机从塑料到金属又回到了玻璃＋金属的三层结构设计。





18-19年“iPhone X”式刘海屏，夏普式“水滴屏”，19-20年三星式“挖孔屏”。同年的手机摆在一起，全是套娃机，“安能辨我是雄雌”？

你知道吗？第一款异型全面屏来自夏普S2





如今到了全面屏时代，各家都在朝着“一整块”屏幕努力，正面又回到了“套娃”怪圈。2018年，被大众诟病“抄袭”、“躺着挣钱”的OV居然扛起了手机设计创新的大旗。

OV为了实现手机屏幕完整性不被破坏的情况下，最大程度的保留手机功能。VIVO带来了业界首台屏下指纹手机X21ud，业界首款升降屏手机NEX。OPPO则带来了具备3D结构光的升降手机FIND X。

虽然“升降模块”、“屏下指纹”都是“供应链产品”，但是没人能否认OPPO VIVO在供应链技术成熟中起到的推动作用。





自家工厂设计的全新模具，3D结构光，三星定制的双曲面AMOLED屏，30w次的机械结构稳定性测试，56000次跌落测试，让“颜值即正义”回到了大众视野，也是2018年手机设计的“文艺复兴”。





充电方面，“充电5分钟，通话两小时”口号深入人心，也是让OPPO R9系列单品销量突破2000w的最大功臣。OPPO FIND X超级闪充版还带来了一骑绝尘的50W Super VOOC，过了1年半，50w快充仍然属于领先水平。

这么好的产品，怎么会“失败”呢？





光看产品销量，FIND X无疑是“失败”的，生涯销量200w，发布一年第三方腰斩至2499清库存。





为了防止超大型升降模块进灰，机身内部加入了巨大的防尘泡棉，升降模块占据了机身将近30％的内部空间；由于超高的密封程度，导致处理器热量堆积无法散出；为了节省空间，采用了2018年旗舰最差震动手感的转子马达；9.4mm 186g妥妥重量级（放在2020年好像不算什么）；“夜景拍个亮”的后置摄像头（IMX519+IMX376k）。





升降式模块带来了灰尘堆积的副作用





18年中，屏下光线感应器还不是那么成熟，自动亮度的体验并不好。





2020年初，OPPO推出了全新继任者FIND X2/X2 Pro系列，相对比起FIND X的感性、冲动，加入了更多自己的体验感悟和理性。





国产品牌中，除去站稳高端市场的P、MATE系列外。VIVO过于急迫的想要在高端市场站稳，选择砍掉叫好不叫座的XPLAY系列。取而代之推出的高端系列“NEX”，也被NEX双屏版，NEX3的组合拳打的“半死不活”。2020年的现在，似乎只剩FIND X系列身上能够让人感受到高端气质。





FIND X2 Pro 给2020年开了个好头，希望OPPO VIVO在下半年，能够继续推出“让人眼前一亮”又能让“深入体验更陶醉”的优秀产品。