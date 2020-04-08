还未发布的 XPS 15 和 XPS 17 遭到「官方泄露」

在今年一月份的 CES 2020 消费电子展期间，戴尔推出了新一代 XPS 13（9300）笔电，新款的屏幕比例由此前的 16：9 升级至 16：10，而且在三边窄边框的基础上将窄边框的设计扩大到了四边框，在屏占比达到 91.5% 的基础上仍然保留了前代的顶置前置摄像头。





如今距离这款笔电已经过去了三个月的时间，戴尔 XPS 系列的其他新品也已经蠢蠢欲动，戴尔美国官网最近就「提前泄露」了 XPS 15 和 XPS 17 两款待发布的新笔电。





从官方发布的渲染图来看，位于中间和右上角的两款 XSP 新品应该就是未发布的 XPS 15 和 XPS 17，其屏幕也和 XPS 13 一样采用了 16：10 的比例，同时窄边框的设计也延伸到了四边框，大概率也将采用顶置前置摄像头。













此外，这两款设备还将大概率采用全 USB-C 接口搭配耳机接口和 SD 卡槽的接口配置，这一点和 XPS 13 也有些类似，后者也在今年全面转向了 USB-C 接口+卡槽+耳机接口的组合。从泄露的渲染图中无法得知 XSP 15 和 XPS 17 的具体配置，但鉴于英特尔最近刚刚推出了面向笔电的第十代 Core i H 系列 CPU，这两款设备采用新 CPU 的概率也很高。





发布时间方面，XPS 15 最快可能在四月份就会上市，而 XPS 17 可能还得等到年中的时间才会和消费者见面。