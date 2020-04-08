这张“谍照”显示“iPhone 12刘海”缩小

乔纳森森森 发表于: 04-08 10:53:05
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粗略估计比iPhone 11缩小了三分之一。

近日关于“iPhone 12”的消息逐渐多了起来，现在我们又看到了关于这款设备的最新“谍照”。

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据推特用户@choco_bit 爆料的图片，似乎显示的是一款新设计的“iPhone 12”，其“刘海”小于当前的 iPhone 11 系列。轮廓图还显示了主屏幕的风格布局。

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粗略估计，新的“刘海”相比 iPhone 11 大约小三分之一。听筒扬声器的宽度似乎保持不变，但是扬声器左右两侧的间距缩小了。有传言称，“刘海”的设计将在今年发生变化，但是不要期望今年苹果会完全去除“刘海”。


据悉，新的旗舰 iPhone 产品类似于具有直角的 iPhone 5 外观，与 iPhone 6 引入的弯曲工业设计有所不同。

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关于此图的另一个有趣的事情是主屏幕本身。我们在图中看到的是应用图标方块和较大的块元素的混合体。 据推测，这是参考了谣言的 iOS 14 的主屏幕小部件功能。


根据 iOS 14 代码的发现，外媒首先指出说苹果公司正在开发主屏幕小部件支持。这意味着动态更新的小部件可以首次显示在应用图标旁边。到目前为止，小部件被限制在 iPhone UI 中的单个单独页面。


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祖安贝多芬
沙发
5.8版本降下一个变成5.4，另一个变成6.1。而6.7版本应该是6.5版本直接拉长，宽度不变，毕竟6.5版本已经很宽了，iPhone 5，iPhoneX都是直接拉长屏幕，拉长之后应该是21:9，起码比现在这个19.5:9要更主流一点。就像iPhone6Plus回归16:9一样，双平台开发商会节省很多成本。起码21:9这个比例在PC和Android都已经有很多了
6小时前
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琦帅86
板凳

换12proMax用到去刘海或新外观吧。前几代都是年年换，真没多大提升……

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
iphone领域
地板

最贵的一款设计没刘海，看看价格跟无刘海哪个更吸引人

6小时前
来自 iPhone 11
依湖浪人
4 楼

还有刘海，没意思，5G暂时诱惑不大，大部分地方都还没开通

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Blackhuting
5 楼
手上的xsmax又能再战一年了，开心smile
6小时前
来自 威锋网页版
爱鸡动喜猴急
6 楼

有刘海，我不买，拜拜

6小时前
来自 iPhone 7 Plus
ZHU爺
7 楼
引用 @祖安贝多芬 的回复
5.8版本降下一个变成5.4，另一个变成6.1。而6.7版本应该是6.5版本直接拉长，宽度不变，毕竟6.5版本已经很宽了，iPhone 5，iPhoneX都是直接拉长屏幕，拉长之后应该是21:9，起码比现在这个19.5:9要更主流一点。就像iPhone6Plus回归16:9一样，双平台开发商会节省很多成本。起码21:9这个比例在PC和Android都已经有很多了

看不懂你在说什么 目前21:9也只有索尼在用吧？苹果从5到8一直都是16:9 全面屏的iPhone都是18.5:9 至于pc？您是说用带鱼屏吗？我想除了Mac用的16:10 一部分厂商3:2 大部分都是用的16:9吧？

6小时前
来自 iPhone 6S
ZHU爺
8 楼

个人感觉不太可能 仔细看这个音量键 会设计成这么长？而且我想苹果不是那种会妥协的公司吧？个人认为在没有更好的替代方案之前苹果不会更改刘海设计

6小时前
来自 iPhone 6S
happy_7788
9 楼
库老板越来越黑了，老板子套个外壳，除了换个新处理器，都老库存办卡，老黄瓜刷绿漆冒充新产品
5小时前
来自 威锋网页版
gyip
10 楼

苹果的刘海设计一时半会改不了

5小时前
来自 iPhone 7 Plus
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