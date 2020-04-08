这张“谍照”显示“iPhone 12刘海”缩小

近日关于“iPhone 12”的消息逐渐多了起来，现在我们又看到了关于这款设备的最新“谍照”。





据推特用户@choco_bit 爆料的图片，似乎显示的是一款新设计的“iPhone 12”，其“刘海”小于当前的 iPhone 11 系列。轮廓图还显示了主屏幕的风格布局。





粗略估计，新的“刘海”相比 iPhone 11 大约小三分之一。听筒扬声器的宽度似乎保持不变，但是扬声器左右两侧的间距缩小了。有传言称，“刘海”的设计将在今年发生变化，但是不要期望今年苹果会完全去除“刘海”。





据悉，新的旗舰 iPhone 产品类似于具有直角的 iPhone 5 外观，与 iPhone 6 引入的弯曲工业设计有所不同。





关于此图的另一个有趣的事情是主屏幕本身。我们在图中看到的是应用图标方块和较大的块元素的混合体。 据推测，这是参考了谣言的 iOS 14 的主屏幕小部件功能。





根据 iOS 14 代码的发现，外媒首先指出说苹果公司正在开发主屏幕小部件支持。这意味着动态更新的小部件可以首次显示在应用图标旁边。到目前为止，小部件被限制在 iPhone UI 中的单个单独页面。



