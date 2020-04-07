索尼正式公布 PS5 的新手柄 DualSense

虽然距离索尼 PlayStation 5 正式开售还有大半年的时间，但从去年开始关于这部新世代游戏主机的信息就开始慢慢遭到「爆料」，而最近索尼正式公布了 PS5 的新手柄 DualSense。

PS5 的新手柄 DualSense 从外观到功能都发生了明显的改变，从去年开始索尼就曾经向外界表示 PS5 的新手柄将以「更高的沉浸感」为设计目标，当时提到的震动体验和触感变化都在这一次的「官宣」中得到证实。





据索尼介绍，新手柄 DualSense 采用了 Haptic feedback（触觉反馈），让玩家在游戏过程中体验更加丰富的触感，例如驾车驶过泥泞路面时的沉重感。此外，DualSense 手柄的 L2 和 R2 键还加入了 Adaptive triggers（自适应扳机），这样玩家可以真正地感受到动作的张力，就像拉弓射箭一样。

新手柄 DualSense 的「Share」键被全新的「Create」键取代，索尼表示这枚按键将「再次引领新的用户体验」，方便用户将精彩的游戏内容分享给全球玩家或者自己的好友，关于这枚按键的具体功能细节将在之后公布。此外，DualSense 还增加了一个内置麦克风阵列，使玩家无需耳机就可以轻松地与朋友聊天，非常适合快速沟通。





和前一代 DualShock 所采用的单色调设计不同，DualSense 采用了黑白双色调设计，光条的位置也出现了变动，由此前的位于手柄顶部侧挪到了触控板两侧，使其更容易被玩家感知。

此外，从官方公布的实物图来看，PS5 的新手柄 DualSense 还有这些变化：





▪ 接口改为 USB-C；

▪ 手柄中间 PS 按键采用不规则设计；

▪ 摇杆边缘加入防滑花纹；





索尼互动娱乐的总裁兼 CEO 表示：「DualSense 无线控制器与以往的无线控制器截然不同，展现了我们对于 PS5 将为大家带来的新一代主机的飞跃性体验的强烈渴望。新一代无线控制器，以及 PS5 的众多创新功能，将为游戏带来变革 — 传承 PlayStation 的使命，不断超越游戏的边界，无论是现在还是将来。对于 PlayStation 大家庭的玩家朋友们，我非常感谢你们与我们一起分享这段激动人心的旅程，共同期待即将在 2020 年假期推出的 PS5。我们将在接下来的几个月中分享更多 PS5 的信息，包括产品的外观设计。」